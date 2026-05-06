Bracia Duffer znów zatrzęsą Netflixem. 21 maja wrócą potwory

"Stranger Things" nigdy dość? Bracia Duffer chcą być widoczni na naszych ekranach i to ma być właśnie ich powrót do formy. "The Boroughs" to nie tylko "Stranger Things dla seniorów", to powrót tajemniczego miasteczka, potworów i sekretów. Czy nowa produkcja jest ma szansę stać się czymś świeżym? Czy będzie to jedynie odgrzewany kotlet?

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:39
Premiera "The Boroughs" braci Duffer już 21 maja 2026

Netflix chce tak bardzo zapewnić swoich widzów, że "The Boroughs" jest to jednocześnie coś świeżego, jak i znajomego, że wrzucił już drugi zwiastun tej produkcji. Jedno jest pewne - bracia Duffer tak łatwo nie dają za wygraną. Po głośnym horrorze "Tu zdarzy się coś strasznego", twórcy mają zdecydowanie apetyt na więcej. 

"The Boroughs" serial, za którego są odpowiedzialni bracia Duffer (czyli twórcy hitowego "Stranger Things"), pojawi się na platformie Netflix już 21 maja 2026 roku. Ale tym razem, zamiast nastolatków w rolach głównych, zobaczymy seniorów, którzy byli święcie przekonani, że nie czeka ich w życiu już nic spektakularnego. W rolach głównych Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Bill Pullman, Clarke Peters i Denis O’Hare.

Emeryci, o których mowa, myśleli, że przyjdzie im spędzić ostatnie chwile swojego życia w mieście spokojnej starości, a czas będzie upływał im na piciu koktaili. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że Włości są pełne tajemnic i przerażających potworów. A pozornie niepasujący do siebie bohaterowie, wkrótce połączą swoje siły i wspólnie odkryją nie jeden mroczny sekret. A co najważniejsze, widzowie się będą przy tym wybornie bawić. 

"The Boroughs". O czym opowiada serial? 

To nic innego, jak historia Sama Coopera (Alfred Molina), którego córka odwozi do domu spokojnej starości o nazwie The Boroughs. I choć miejsce wydaje się nad wyraz malownicze, okazuje się, że kryje w sobie wiele mrocznych sekretów. 

Źródła zdjęć: Netflix
Źródła tekstu: Netflix