Zrobili "Stranger Things dla starych ludzi"? Premiera już w maju 2026

"The Boroughs" z premierą na Netflixie 21 maja 2026

Bracia Duffer nie dają za wygraną. Po spektakularnym sukcesie horroru o niedoszłej Pannie Młodej "Tu zdarzy się coś strasznego", chcą jeszcze mocniej zaznaczyć swoją obecność w serwisie i zaangażować grupę nieco starszych widzów. "The Boroughs" serial, którego są producentami, pojawi się na platformie Netflix już 21 maja 2026 roku.

Fani Netflixa stwierdzili jednoznacznie, że serial "The Boroughs", jest to takie "Stranger Things dla starych ludzi". Do takich wniosków doszli, po tym, jak obejrzeli zwiastun produkcji, której akcja dzieje się w domu spokojnej starości. Nie chce wam się wierzyć, że serial może być podobny do oryginalnego Stranger Things? Wiele osób twierdzi, że wystarczy wsłuchać się w muzykę, aby dać się ponieść zjawiskom paranormalnym i przypomnieć sobie kilka znajomych kadrów.

I choć serial "Stranger Things": zakończył się kilka ładnych miesięcy temu (konkretnie cztery), jego twórcy od razu przystąpili do pracy nad kolejnymi filmowymi projektami. Trzeba przyznać, że horror "Tu zdarzy się coś strasznego" zrobił prawdziwą furorę na Netflixie i od momentu premiery marcowej, nadal utrzymuje się w rankingu najchętniej oglądanych seriali. "The Boroughs" to drugie ich dzieło, które należy do gatunku kryminałów science fiction.

"The Boroughs" braci Duffer. O czym opowiada serial?

Fabuła opowiada historię Sama Coopera (Alfred Molina), którego córka odwozi do domu spokojnej starości o nazwie The Boroughs. I choć miejsce wydaje się nad wyraz malownicze, okazuje się, że kryje w sobie wiele mrocznych sekretów. "Raj przypomina raczej więzienie" mówi bohater, zapowiadając tym samym, że na widzów czeka wiele emocjonujących wydarzeń. Bo przecież to jednak "nowy początek" i nowi przyjaciele, którzy muszą zjednoczyć swoje siły, aby powstrzymać pozaziemskie zagrożenie.