Telewizja i VoD

Netflix wyciąga asa z rękawa. Niektórzy widzowie zarwą noc

Netflix nie da zapomnieć fanom Cobena o Cobenie. Co do tego, nie mamy wątpliwości. Na platformie już za dwa tygodnie pojawi się kolejna adaptacja książki słynnego pisarza. Więcej niż pewne, że "Za wszelką cenę" zaintryguje wielu fanów. W sieci właśnie pojawił się finałowy zwiastun.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:54
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Netflix wyciąga asa z rękawa. Niektórzy widzowie zarwą noc
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Kolejna ekranizacja Cobena już 18 czerwca 

Coben ma to do siebie, że trudno go zepsuć. Widzowie doskonale wiedzą czego się spodziewać i za każdym razem dostają inną zagadkę do rozwikłania. Sam autor w jednym z wywiadów przyznał, że można się dwoić i troić, a i tak wcale nie jest łatwo wpaść na to, kto tak naprawdę jest winien. I na tym polega właśnie moc tych produkcji. "Za wszelką cenę" zapowiada się nad wyraz dobrze. Znów znajdą cię tacy, którzy zarwą całą noc, aby obejrzeć serial na raz. 

Dalsza część tekstu pod wideo

"Za wszelką cenę" czego możemy się spodziewać?

"Każda wskazówka przybliża do prawdy" oto motto serialu, który skupia się na losach Davida Borruoghsa, niewinnego ojca, który odsiaduje wyrok dożywocia za zabójstwo własnego syna. Bohater jednak nigdy nie przyznał się do zabójstwa. Co więcej, zaczyna otrzymywać dowody na to, że jego syn wciąż żyje. Aby dowiedzieć się prawdy, musi jednak dokonać niemożliwego - uciec z więzienia. Jak się możemy domyślić, emocji nie zabraknie przez cały seans, a cały początek wydaje się być wyjątkowo dramatyczny.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor SAMSUNG QE75QN77F 75" QD-Mini LED 4K 144Hz Tizen TV HDMI 2.1 + Soundbar SAMSUNG HW-Q800F EN Czarny 5.1.2-kanałowy, Bezprzewodowy Subwoofer, Wi-Fi, BT, HDMI eARC, Dolby Atmos, Q-Symphony
Telewizor SAMSUNG QE75QN77F 75" QD-Mini LED 4K 144Hz Tizen TV HDMI 2.1 + Soundbar SAMSUNG HW-Q800F EN Czarny 5.1.2-kanałowy, Bezprzewodowy Subwoofer, Wi-Fi, BT, HDMI eARC, Dolby Atmos, Q-Symphony
0 zł
7098 zł - najniższa cena
Kup teraz 7098 zł
Telewizor SAMSUNG QE65LS03F 65" QLED 4K Tizen TV Frame Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE65LS03F 65" QLED 4K Tizen TV Frame Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
5299 zł - najniższa cena
Kup teraz 5299 zł
Telewizor SAMSUNG UE85U8092F 85" LED 4K Tizen
Telewizor SAMSUNG UE85U8092F 85" LED 4K Tizen
0 zł
6499 zł - najniższa cena
Kup teraz 6499 zł
Advertisement

W roli głównej wystąpił Sam Worthington, znany z filmów "Avatar" Camerona. Obok niego na ekranie pojawiła się Britt Lower (serial Apple: "Rozdzielenie"). 

Gothic Remake Gra na PC
Image
telepolis
seriale na netflix Netflix seriale na raz netflix miniserial seriale netflix Netflix serial Coben
Źródła zdjęć: Netflix
Źródła tekstu: Netflix