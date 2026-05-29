Telewizja i VoD

Detektyw nie z tej Ziemi wraca na Apple TV. Premiera 19 czerwca

Apple TV właśnie wypuściło do internetu najnowszy zwiastun drugiego sezonu "Sugar". To nic innego, jak serial detektywistyczny z Colinem Farrellem w roli głównej. Jedno jest pewne - produkcja umiejętnie łączy klasyczną stylistykę kryminału z zaskakującymi elementami sci-fi.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:07
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Detektyw nie z tej Ziemi wraca na Apple TV. Premiera 19 czerwca
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Detektyw John "Sugar" powróci już w czerwcu

"Sugar" to serial niebanalny, reprezentujący nurt neo-noir. Na pierwszy rzut oka może kojarzyć się ze słynnym "Prawnikiem z Lincolna", ale fabuła jest nieco bardziej szalona. Było o nim głośno, ze względu na wysoki poziom absurdu oraz dziwnych zabiegów, które rozwścieczyły niektórych widzów. Ale też nie brakło głosów, że jest to serial "z najlepszymi zwrotami akcji w historii współczesnej telewizji". I tego się trzymamy.

Dalsza część tekstu pod wideo

John Sugar powraca z nową ważną sprawą i to, na dodatek, rodzinną. To właśnie ona wystawi go na poważną moralną próbę. Detektyw podejmie nową sprawę zaginięcia "szukając, starszego brata, obiecującego lokalnego boksera". W momencie, kiedy śledztwo ujawnia nieprawidłowości, Sugar będzie zmuszony wkroczyć do akcji - przyjdzie mu zmierzyć się nie tylko ze złowrogimi zamiarami ze strony wroga, ale także z samym sobą. Jak daleko posunie się bohater w poszukiwaniu prawdy?

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor SHARP 40HE2745E 40" LED TiVo OS
Telewizor SHARP 40HE2745E 40" LED TiVo OS
-49.01 zł
899 zł - najniższa cena
Kup teraz 849.99 zł
Telewizor SAMSUNG UE85U8092F 85" LED 4K Tizen
Telewizor SAMSUNG UE85U8092F 85" LED 4K Tizen
0 zł
4999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Telewizor SHARP 50HL4765E 50" LED Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor SHARP 50HL4765E 50" LED Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
1399 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399 zł
Advertisement

W ostatnim momencie zwiastuna, pada pytanie o to, skąd pochodzi Sugar. Bohater w odpowiedzi jednak tylko wywraca oczami i pyta "czy możemy pominąć to pytanie?". Niektórzy widzowie wiedzą doskonale o co chodzi, a pozostali wciąż mogą się dowiedzieć i nadrobić zaległości. Jest to bowiem nawiązanie do pierwszego sezonu, z którego dowiadujemy się, że John Sugar tak naprawdę jest kosmitą. Bohater pozostał na Ziemi z nadzieją, że odnajdzie swoją siostrę, również kosmitkę. 

Obok Farrella zobaczymy na ekranie Jin Ha, Raymonda Lee, Tony'ego Daltona, Laurę Donnelly oraz Sashę Calle. Showrunnerem jest Sam Catlin, który jest jednocześnie producentem wykonawczym. 

2 sezon "Sugar" pojawi się na Apple TV z pierwszym odcinkiem już 19 czerwca. Kolejne epizody będą emitowane w każdy piątek, aż do 7 sierpnia. 

Monitor AOC AGON PRO
Image
telepolis
Apple TV apple tv+ Apple TV+ serial Apple TV+ Sugar 2
Źródła zdjęć: Apple TV+
Źródła tekstu: Apple TV+, Hollywood Reporter