Detektyw nie z tej Ziemi wraca na Apple TV. Premiera 19 czerwca

Detektyw John "Sugar" powróci już w czerwcu

"Sugar" to serial niebanalny, reprezentujący nurt neo-noir. Na pierwszy rzut oka może kojarzyć się ze słynnym "Prawnikiem z Lincolna", ale fabuła jest nieco bardziej szalona. Było o nim głośno, ze względu na wysoki poziom absurdu oraz dziwnych zabiegów, które rozwścieczyły niektórych widzów. Ale też nie brakło głosów, że jest to serial "z najlepszymi zwrotami akcji w historii współczesnej telewizji". I tego się trzymamy.

John Sugar powraca z nową ważną sprawą i to, na dodatek, rodzinną. To właśnie ona wystawi go na poważną moralną próbę. Detektyw podejmie nową sprawę zaginięcia "szukając, starszego brata, obiecującego lokalnego boksera". W momencie, kiedy śledztwo ujawnia nieprawidłowości, Sugar będzie zmuszony wkroczyć do akcji - przyjdzie mu zmierzyć się nie tylko ze złowrogimi zamiarami ze strony wroga, ale także z samym sobą. Jak daleko posunie się bohater w poszukiwaniu prawdy?

W ostatnim momencie zwiastuna, pada pytanie o to, skąd pochodzi Sugar. Bohater w odpowiedzi jednak tylko wywraca oczami i pyta "czy możemy pominąć to pytanie?". Niektórzy widzowie wiedzą doskonale o co chodzi, a pozostali wciąż mogą się dowiedzieć i nadrobić zaległości. Jest to bowiem nawiązanie do pierwszego sezonu, z którego dowiadujemy się, że John Sugar tak naprawdę jest kosmitą. Bohater pozostał na Ziemi z nadzieją, że odnajdzie swoją siostrę, również kosmitkę.

Obok Farrella zobaczymy na ekranie Jin Ha, Raymonda Lee, Tony'ego Daltona, Laurę Donnelly oraz Sashę Calle. Showrunnerem jest Sam Catlin, który jest jednocześnie producentem wykonawczym.