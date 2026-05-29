Bezpieczeństwo

Uczniowie podstawówki pomogli koleżance. Poradzili się czata AI

Wiele się ostatnio dyskutuje o tym, że AI nie zastąpi lekarza. Ale, jak się okazuje, w niektórych przypadkach może jednak okazać się bardzo użyteczny, szczególnie jeśli nie posiada się wiedzy na dany temat. Uczniowie podstawówki zanim wezwali karetkę do koleżanki, którą użądlił owad, wzięli do ręki smartfona i skonsultowali objawy z czatem AI

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:29
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Uczniowie podstawówki pomogli koleżance. Poradzili się czata AI
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Czat AI okazał się nad wyraz pomocny

Uczniowie podstawówki w Policach wezwali ratowników do użądlonej koleżanki. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przyleciał zaraz po ich telefonie.

Dalsza część tekstu pod wideo

O co chodziło w całej tej historii?

Uczennica jednej ze szkół podstawowych w Policach (woj. zachodniopomorskie) wracała z grupą uczniów ze szkoły i właśnie wtedy przydarzyła jej się niebezpieczna sytuacja. Dziewczynkę użądlił owad. Uczennica była u pielęgniarki, która dała jej zimny okład, po czym została odebrana przez opiekuna. Jej koledzy jednak nic o tym nie wiedzieli, myśleli, że koleżanka sama poszła do domu. Wpisali w czacie zapytanie, co mogą oznaczać objawy, które pojawiły się u niej zaraz po użądleniu. Czat udzielił im odpowiedzi, że może to być reakcja alergiczna albo silny stres. Uczniowie od razu powiadomili odpowiednie służby ratunkowe. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Ciśnieniomierz MEDISANA BU 535 Voice Biały
Ciśnieniomierz MEDISANA BU 535 Voice Biały
0 zł
178.17 zł - najniższa cena
Kup teraz 178.17 zł
Ciśnieniomierz JUMPER BPM HA300 Biały
Ciśnieniomierz JUMPER BPM HA300 Biały
-10 zł
99.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 89.99 zł
Ciśnieniomierz MEDISANA BW 320 Biały
Ciśnieniomierz MEDISANA BW 320 Biały
0 zł
109.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 109.9 zł
Advertisement

Ratownicy, potwierdzili, że czat miał rację i udzielili dziewczynce odpowiedniej pomocy medycznej. W tym wypadku doszło do reakcji alergicznej, niebezpiecznej dla zdrowia. U niektórych osób, ta reakcja może doprowadzić nawet do anafilaksji, która obejmuje duszność, obrzęk twarzy i gardła, a nawet utratę przytomności. Objawy potrafią narastać z minuty na minutę, dlatego kluczowe jest szybkie rozpoznanie i właściwa reakcja.

"Kurier Szczeciński" poinformował, że uczniowie otrzymali oficjalne podziękowania oraz nagrody za godną naśladowania postawę obywatelską. 

Smartfon Xiaomi 17T Pro
Image
telepolis
technologia a zdrowie chatGPT uratował czatbot AI
Źródła zdjęć: canon_photographer / Shutterstock
Źródła tekstu: tvn24.pl, Kurier Szczeciński