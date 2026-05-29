Uczniowie podstawówki pomogli koleżance. Poradzili się czata AI

Czat AI okazał się nad wyraz pomocny

O co chodziło w całej tej historii?

Uczennica jednej ze szkół podstawowych w Policach (woj. zachodniopomorskie) wracała z grupą uczniów ze szkoły i właśnie wtedy przydarzyła jej się niebezpieczna sytuacja. Dziewczynkę użądlił owad. Uczennica była u pielęgniarki, która dała jej zimny okład, po czym została odebrana przez opiekuna. Jej koledzy jednak nic o tym nie wiedzieli, myśleli, że koleżanka sama poszła do domu. Wpisali w czacie zapytanie, co mogą oznaczać objawy, które pojawiły się u niej zaraz po użądleniu. Czat udzielił im odpowiedzi, że może to być reakcja alergiczna albo silny stres. Uczniowie od razu powiadomili odpowiednie służby ratunkowe.