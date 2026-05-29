Uczniowie podstawówki pomogli koleżance. Poradzili się czata AI
Wiele się ostatnio dyskutuje o tym, że AI nie zastąpi lekarza. Ale, jak się okazuje, w niektórych przypadkach może jednak okazać się bardzo użyteczny, szczególnie jeśli nie posiada się wiedzy na dany temat. Uczniowie podstawówki zanim wezwali karetkę do koleżanki, którą użądlił owad, wzięli do ręki smartfona i skonsultowali objawy z czatem AI.
Czat AI okazał się nad wyraz pomocny
Uczniowie podstawówki w Policach wezwali ratowników do użądlonej koleżanki. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przyleciał zaraz po ich telefonie.
O co chodziło w całej tej historii?
Uczennica jednej ze szkół podstawowych w Policach (woj. zachodniopomorskie) wracała z grupą uczniów ze szkoły i właśnie wtedy przydarzyła jej się niebezpieczna sytuacja. Dziewczynkę użądlił owad. Uczennica była u pielęgniarki, która dała jej zimny okład, po czym została odebrana przez opiekuna. Jej koledzy jednak nic o tym nie wiedzieli, myśleli, że koleżanka sama poszła do domu. Wpisali w czacie zapytanie, co mogą oznaczać objawy, które pojawiły się u niej zaraz po użądleniu. Czat udzielił im odpowiedzi, że może to być reakcja alergiczna albo silny stres. Uczniowie od razu powiadomili odpowiednie służby ratunkowe.
Ratownicy, potwierdzili, że czat miał rację i udzielili dziewczynce odpowiedniej pomocy medycznej. W tym wypadku doszło do reakcji alergicznej, niebezpiecznej dla zdrowia. U niektórych osób, ta reakcja może doprowadzić nawet do anafilaksji, która obejmuje duszność, obrzęk twarzy i gardła, a nawet utratę przytomności. Objawy potrafią narastać z minuty na minutę, dlatego kluczowe jest szybkie rozpoznanie i właściwa reakcja.
"Kurier Szczeciński" poinformował, że uczniowie otrzymali oficjalne podziękowania oraz nagrody za godną naśladowania postawę obywatelską.