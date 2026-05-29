3 lata było dobrze, aż tu nagle jej konto zostało wyzerowane

3 lata oszust przygotowywał się, aby ją okraść

Jak wynika z ustaleń policji, aż trzy lata para konwersowała ze sobą za pośrednictwem internetu. Mężczyzna, który podawał się za ortopedę, pracującego w Egipcie, kontaktował się z 41-latką zawsze za pomocą komunikatora. W ten sposób opowiedział jej zmyśloną historię, o tym, jak pomaga żołnierzom w urazach. Relacja dość szybko nabrała osobistego charakteru i mężczyzna przyznał, że się w Polce zakochał. Snuł nawet plany ich wspólnej przyszłości i deklarował, że po powrocie do kraju, otworzy własną klinikę.

Przekręt na ortopedę

W pewnym momencie zaczął 41-latkę informować o swoich problemach finansowych. Prosił kobietę o przelewy na bilety lotnicze oraz na codzienne wydatki. Kobieta była do tego stopnia nim zauroczona, że bez wahania, regularnie wykonywała przelewy na wskazane przez niego konto. Wkrótce jej oszczędności zaczęły się wyczerpywać. Wówczas, 41-latka zaciągnęła kredyt, aby wesprzeć "ukochanego" w potrzebie. Zanim zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa, łącznie wydała na rzekomego ortopedę 140 tysięcy złotych.