Polsat Box z darmowymi kanałami TV. Okno otwarte cały miesiąc

Polsat Box otwiera okno w swojej usłudze telewizyjnej. Do końca czerwca w ofercie znajdzie się 7 kanałów TV, które można oglądać bez opłat.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO)
Z okazji Dnia Dziecka Polsat Box ruszył z nową akcją dla najmłodszych. W ramach otwartego okna do 30 czerwca bez dodatkowych opłat dostępnych jest 7 kanałów, które, jak przekonuje nadawca, nie tylko bawią i uczą, ale także pobudzają dziecięcą wyobraźnię. 

Do 30 czerwca abonenci, którzy nie posiadają w swojej ofercie stacji dla najmłodszych, otrzymają do nich dostęp w ramach otwartego okna, bez dodatkowych opłat. 

Liczba dostępnych kanałów uzależniona jest od posiadanego pakietu, a do wyboru będą: 

  • CBeebies (pozycja 94, 504), 
  • DaVinci (pozycja 170), 
  • Disney Channel (pozycja 86, 172, 520), 
  • Disney Jr. (pozycja 88, 521), 
  • Disney XD (pozycja 90, 522), 
  • MiniMini+ (pozycja 507), 
  • Nick Jr. (pozycja 93, 501).

Wszystkie kanały abonenci Polsat Box mogą oglądać zarówno za pośrednictwem dekodera (telewizja satelitarna i kablowa IPTV), jak i w aplikacji Polsat Box Go na urządzeniach mobilnych – zgodnie z zakresem swojego pakietu. Dzięki temu mają dostęp do ulubionych treści w dowolnym miejscu i czasie. 

Najmłodsi widzowie będą mogli kontynuować zabawy z popularnymi bohaterami również po zakończeniu oglądania ulubionych programów. Kanały przygotowały dla nich publikacje z quizami, kolorowankami i zadaniami, które można pobrać ze strony internetowej i wydrukować. 

Szczegóły na sklep.polsatbox.pl/otwarteokna.

Polsat Box Polsat Box GO darmowe kanały TV otwarte okno Polsat Box otwarte okno
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Polsat Box
Źródła tekstu: Polsat Box