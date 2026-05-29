Polsat Box z darmowymi kanałami TV. Okno otwarte cały miesiąc
Polsat Box otwiera okno w swojej usłudze telewizyjnej. Do końca czerwca w ofercie znajdzie się 7 kanałów TV, które można oglądać bez opłat.
Z okazji Dnia Dziecka Polsat Box ruszył z nową akcją dla najmłodszych. W ramach otwartego okna do 30 czerwca bez dodatkowych opłat dostępnych jest 7 kanałów, które, jak przekonuje nadawca, nie tylko bawią i uczą, ale także pobudzają dziecięcą wyobraźnię.
Do 30 czerwca abonenci, którzy nie posiadają w swojej ofercie stacji dla najmłodszych, otrzymają do nich dostęp w ramach otwartego okna, bez dodatkowych opłat.
Liczba dostępnych kanałów uzależniona jest od posiadanego pakietu, a do wyboru będą:
- CBeebies (pozycja 94, 504),
- DaVinci (pozycja 170),
- Disney Channel (pozycja 86, 172, 520),
- Disney Jr. (pozycja 88, 521),
- Disney XD (pozycja 90, 522),
- MiniMini+ (pozycja 507),
- Nick Jr. (pozycja 93, 501).
Wszystkie kanały abonenci Polsat Box mogą oglądać zarówno za pośrednictwem dekodera (telewizja satelitarna i kablowa IPTV), jak i w aplikacji Polsat Box Go na urządzeniach mobilnych – zgodnie z zakresem swojego pakietu. Dzięki temu mają dostęp do ulubionych treści w dowolnym miejscu i czasie.
Najmłodsi widzowie będą mogli kontynuować zabawy z popularnymi bohaterami również po zakończeniu oglądania ulubionych programów. Kanały przygotowały dla nich publikacje z quizami, kolorowankami i zadaniami, które można pobrać ze strony internetowej i wydrukować.
Szczegóły na sklep.polsatbox.pl/otwarteokna.