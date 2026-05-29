Płatności bezgotówkowe

PKO BP zmienia regulamin. Klienci zostali właśnie poinformowani

Wszelkie zmiany odnośnie regulaminu, należy zapowiedzieć z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Tak, aby klienci byli przygotowani. I bank doskonale o tym wie. Tym razem, chodzi o regulamin rachunków bankowych dla klientów korporacyjnych PKO Banku Polskiego i datę 1 lipca. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:49
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
PKO BP zmienia regulamin. Klienci zostali właśnie poinformowani
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

PKO BP zmienia regulamin dla firm od 1 lipca 2026

Bank poinformował w osobnym komunikacie, że od 1 lipca będzie obowiązywał zmieniony regulamin rachunków bankowych dla klientów bankowości korporacyjnej. Oto, co się dokładnie zmieni:

Dalsza część tekstu pod wideo
  • Bank dodał regulacje, które spowodują szybsze uruchomienie usługi natychmiastowej wymiany walut. Została ona dostosowana do wprowadzonych zmian technologicznych. 
  • Skutki braku aktualizacji danych Posiadacza Rachunku (lub osoby działającej w jego imieniu) zostały dokładniej opisane. Wszystko zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  • Token mobilny został usunięty.
  • Lepiej zostały wyjaśnione i opisane zasady weryfikacji przez bank (chodzi o dane odbiorcy zlecanego przelewu w euro).
  • Postanowienia umożliwiające zdalną obsługę produktów zostały rozszerzone.
  • Uzupełnione zostały postanowienia dotyczące sytuacji zmiany wskaźników referencyjnych. 
  • Zasady rozpatrywania reklamacji zostały zaktualizowane.
  • Słownik pojęć także został uzupełniony.

Pełną treść regulaminu, klient znajdzie na stronie banku (dołączony jest  do komunikatu) oraz w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego. Jeśli się zgodzi ze zmianami, nie musi nic robić. Jeśli natomiast nie ma zamiaru zaakceptować regulaminu, może wypowiedzieć umowę w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max 5G 256GB 6.9" 120Hz Tytan biały 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max 5G 256GB 6.9" 120Hz Tytan biały 2x eSIM
0 zł
5299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5299.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 5G 128GB 6.1" Biały
Smartfon APPLE iPhone 16 5G 128GB 6.1" Biały
0 zł
3299 zł - najniższa cena
Kup teraz 3299 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan błękitny (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan błękitny (CPO) 2x eSIM
0 zł
4099.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4099.99 zł
Advertisement

Jeśli ktoś miałby wątpliwość, kim są klienci korporacyjni, spieszymy z wytłumaczeniem. Klienci korporacyjni to firmy, najczęściej średnie i duże przedsiębiorstwa, a także międzynarodowe korporacje, które zatrudniają pracowników i generują wysokie obroty finansowe. 

Ekspres na kapsułki Nespresso Vertuo
Image
telepolis
banki PKO Bank Polski zmiana regulaminu PKO BP komunikat komunikat pko bp bankowość dla firm
Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: PKO Bank Polski