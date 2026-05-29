PKO BP zmienia regulamin. Klienci zostali właśnie poinformowani
Wszelkie zmiany odnośnie regulaminu, należy zapowiedzieć z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Tak, aby klienci byli przygotowani. I bank doskonale o tym wie. Tym razem, chodzi o regulamin rachunków bankowych dla klientów korporacyjnych PKO Banku Polskiego i datę 1 lipca.
PKO BP zmienia regulamin dla firm od 1 lipca 2026
Bank poinformował w osobnym komunikacie, że od 1 lipca będzie obowiązywał zmieniony regulamin rachunków bankowych dla klientów bankowości korporacyjnej. Oto, co się dokładnie zmieni:
- Bank dodał regulacje, które spowodują szybsze uruchomienie usługi natychmiastowej wymiany walut. Została ona dostosowana do wprowadzonych zmian technologicznych.
- Skutki braku aktualizacji danych Posiadacza Rachunku (lub osoby działającej w jego imieniu) zostały dokładniej opisane. Wszystko zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- Token mobilny został usunięty.
- Lepiej zostały wyjaśnione i opisane zasady weryfikacji przez bank (chodzi o dane odbiorcy zlecanego przelewu w euro).
- Postanowienia umożliwiające zdalną obsługę produktów zostały rozszerzone.
- Uzupełnione zostały postanowienia dotyczące sytuacji zmiany wskaźników referencyjnych.
- Zasady rozpatrywania reklamacji zostały zaktualizowane.
- Słownik pojęć także został uzupełniony.
Pełną treść regulaminu, klient znajdzie na stronie banku (dołączony jest do komunikatu) oraz w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego. Jeśli się zgodzi ze zmianami, nie musi nic robić. Jeśli natomiast nie ma zamiaru zaakceptować regulaminu, może wypowiedzieć umowę w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie.
Jeśli ktoś miałby wątpliwość, kim są klienci korporacyjni, spieszymy z wytłumaczeniem. Klienci korporacyjni to firmy, najczęściej średnie i duże przedsiębiorstwa, a także międzynarodowe korporacje, które zatrudniają pracowników i generują wysokie obroty finansowe.