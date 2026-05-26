Płatności bezgotówkowe

VeloBank z pilnym komunikatem. Ostatni moment, aby się zapoznać

VeloBank ogłosił, że jego klienci napotkają dzisiejszej nocy problemy z korzystaniem z wielu usług banku. Wszelkie niedostępności i utrudnienia wiążą się z pracami serwisowymi, które właśnie dzisiaj postanowił przeprowadzić bank.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:51
VeloBank ogłosił niedostępność 26/27 maja 2026

"Zielony bank" poinformował swoich klientów o planowanej przerwie technicznej, która będzie miała miejsce dziś, w nocy. Bank na swojej stronie internetowej zamieścił ogłoszenie, że w godzinach od 0:30 do 3:30 bankowość internetowa oraz mobilna będą niedostępne. Klienci jednak mogą spać spokojnie - chodzi jedynie o prace serwisowe, które mają na celu ulepszenie korzystania z usług banku. Przeprowadzanie ich w godzinach nocnych też nie jest przypadkowe - mają one być jak najmniej odczuwalne dla klientów.

Płatności kartą i transakcje BLIK będą działały cały czas

Mimo przerwy technicznej, bank zapewnia jednak, że wszelkie płatności kartą oraz telefonem powinny działać bez zarzutu. Nie powinno być także problemu z transakcjami BLIK oraz operacjami w bankomatach. 

Klienci jednak nie będą mogli zalogować się na swoje konta, ani zlecać przelewów. Bankowość internetowa oraz mobilna będą niedostępne we wspomnianym czasie. 

W razie jakichkolwiek problemów, VeloBank będzie w pełnej gotowości, aby pomóc swoim klientom za pośrednictwem infolinii. Bank przypomina, że działa ona całą dobę, 7 dni w tygodniu. Aby jednak całkowicie uniknąć niespodzianek, warto wszystkie ważniejsze przelewy zaplanować wcześniej, przez rozpoczęciem przerwy technicznej. 

 

Źródła zdjęć: Fotokon / Shutterstock
Źródła tekstu: VeloBank