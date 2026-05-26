Hit BBC powraca na Netflixa z 2 sezonem. Obejrzymy na jednym oddechu
Widzowie Netflixa uwielbiają kryminały i wszelkiego rodzaju zagadki. Platforma wie o tym doskonale i wciąż rozpieszcza swoich widzów. Już w tym tygodniu, na Netflixie, pojawi się jeden z najchętniej oglądanych seriali młodzieżowych ostatnich lat. Miliony widzów po raz kolejny zasiądzie przed ekranami swoich telewizorów i przepadnie na długie godziny.
"Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki"
Serial ten dość długo utrzymywał się na 1. miejscu najchętniej oglądanych seriali w Polsce. To dość oryginalna produkcja, oparta na bestsellerowej powieści Holli Jackson, z nurtu new adult. Trzeba przyznać, że sam tytuł jest dość długi i wcale nie łatwy do zapamiętania, a co więcej - nawet nie kojarzy się z hitem. Tymczasem, serial, choć przeznaczony dla starszej młodzieży, oglądało się naprawdę z zapartym tchem. Trzeba przyznać, że cała intryga została potraktowana i poprowadzona bardzo poważnie, tak, że nawet dorośli byli pod wrażeniem inteligencji niewinnej licealistki, która prowadziła śledztwo lepiej niż niejeden serialowy detektyw. A nie miała ona wcale łatwego zadania - działała na własną rękę i starała się rozwikłać kto zabił jej starszą koleżankę.
Jeśli lubimy bohaterkę, to i podoba nam się cały serial
Sympatię budzi także główna bohaterka Pip - większość osób może ją kojarzyć ze słynnego serialu także dla młodzieży "Wednesday" (w tej roli Emma Myers). Tym razem, będzie ona zmuszona zmierzyć się w konsekwencjami rozwiązania poprzedniej sprawy. Dlatego też, wszyscy ci, którzy nie oglądali pierwszego sezonu, a mają dziś wolny wieczór, mają jeszcze szansę na nadrobienie zaległości.
Fabuła, tak jak ostatnio, została oparta na bestsellerowej powieści Holly Jackson "Grzeczna dziewczynka, zepsuta krew".
"Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" część 2, premiera na Netfixie, 27 maja 2026.