Oto Ferrari Luce. Nie dość, że elektryk, to zaprojektował go Jony Ive

Ferrari Luce to nowy samochód w stajni włoskiej marki. Pierwszy w pełni elektryczny, bo wcześniej firma miała już w swojej ofercie hybrydy. Co ciekawe, w pracach nad projektem auta uczestniczył Jony Ive, który przez lata pracował dla Apple i stworzył wiele kultowych sprzętów z nadgryzionym jabłkiem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zaprojektowany wspólnie z Sir Jony Ive'em i Marcem Newsonem w kreatywnym kolektywie LoveFrom, unikalny język projektowy łączy elewację, wnętrze i interfejs z klarownością i wyrafinowaną prostotą przez cały czas. pisze Ferrari.

Ferrari Luce

Ferrari Luce wykorzystuje cztery niezależne silniki elektryczne, po jednym na każde koło. W sumie generują one moc aż 1050 koni mechanicznych (772 kW). Zdaniem marki z Maranello przekłada się to na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w w czasie zaledwie 2,5 sekundy. Z kolei 200 km/h mamy zobaczyć na liczniku już po 6,8 sekundy. Prędkość maksymalna to 310 km/h, więc auto zachowało się sportowy rodowód.

Pojemność baterii to 122 kWh (architektura 800 V). Pozwala ona na ładowanie z pomocą nawet 350 kW, co pozwala w 20 min uzupełnić energię w akumulatorze aż o 70 kWh. Szacowany dystans auta na jednym ładowaniu to 530 km.

Poza tym Luce wprowadza też kilka rozwiązań, których wcześniej nie widzieliśmy w drogowym modelu Ferrari. To między innymi aktywne, aerodynamiczne grille czy aktywne zawieszenie z modelu Ferrari F80. Inżynierowie z Maranello twierdzą, że elektryk ma najniższy współczynnik oporu powietrza, jaki kiedykolwiek udało się osiągnąć w aucie drogowym.

W środku znajdziemy ekrany OLED, zaprojektowane przez Samsunga, w tym centralny, obrotowy panel sterowania. Wykończenie to między innymi aluminium oraz szkło. Z kolei system audio składa się z aż 21 głośników o łącznej mocy 3000 W.