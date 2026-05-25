YouTube Music uceglony w Apple CarPlay. Nieużywalne
To powrót do 2005 roku — grzmią nagłówki w mediach. Wiadro krytyki wylało się na działanie aplikacji YouTube Music w systemach CarPlay.
Masz iPhone'a i CarPlay w aucie? Zapomnij o YouTube Music
Aplikacja YouTube Music jest jedną z najpopularniejszych platform muzycznych na świecie. Choć nie może chwalić się Hi-Res Audio, ma coś unikalnego — dostęp nie tylko do bibliotek wielkich twórców, ale i do niszowych zespołów i remiksów dostępnych na YouTube'ie.
Jak jednak czytamy na Reddit i Google Community Forum, aplikacja w wersji dla systemu rozrywki Apple CarPlay stała się praktycznie bezużyteczna.
Możesz przesłuchać tylko jedną piosenkę. To wręcz niebezpieczne
Nowy błąd YouTube Music może faktycznie być kojarzony z powrotem do 2005 roku. Jak się okazuje, gdy tylko odtwarzana piosenka skończy się, nastaje cisza. Tę przerwać można dopiero naciskając przycisk Next, by włączyła się kolejna piosenka na playliście. I tak w nieskończoność, po każdej piosence.
Pomijając kwestie ergonomii, takie rozpraszanie kierowcy co trzy-cztery minuty może być zwyczajnie niebezpieczne. Problemu nie rozwiązuje przy tym subskrypcja YouTube Premium, to nie działa i tyle.
Według przecieków problem z odtwarzaniem może dotyczyć serwerów Google'a. Niektórym pomaga skasowanie aplikacji i ponowne jej zainstalowanie, inni sugerują metodę z Wi-Fi. Polega ona na wejściu w ustawienia aplikacji i przełączenie strumieniowania muzyki na tryb tylko Wi-Fi, następnie wyłączenie Wi-Fi w telefonie na kilka sekund i ponowne jego włączenie, a następnie włączenie aplikacji YouTube Music i sprawdzenie, czy problem minął.