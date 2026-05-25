YouTube Music uceglony w Apple CarPlay. Nieużywalne

Masz iPhone'a i CarPlay w aucie? Zapomnij o YouTube Music

Aplikacja YouTube Music jest jedną z najpopularniejszych platform muzycznych na świecie. Choć nie może chwalić się Hi-Res Audio, ma coś unikalnego — dostęp nie tylko do bibliotek wielkich twórców, ale i do niszowych zespołów i remiksów dostępnych na YouTube'ie.

Jak jednak czytamy na Reddit i Google Community Forum, aplikacja w wersji dla systemu rozrywki Apple CarPlay stała się praktycznie bezużyteczna.

Możesz przesłuchać tylko jedną piosenkę. To wręcz niebezpieczne

Nowy błąd YouTube Music może faktycznie być kojarzony z powrotem do 2005 roku. Jak się okazuje, gdy tylko odtwarzana piosenka skończy się, nastaje cisza. Tę przerwać można dopiero naciskając przycisk Next, by włączyła się kolejna piosenka na playliście. I tak w nieskończoność, po każdej piosence.

Pomijając kwestie ergonomii, takie rozpraszanie kierowcy co trzy-cztery minuty może być zwyczajnie niebezpieczne. Problemu nie rozwiązuje przy tym subskrypcja YouTube Premium, to nie działa i tyle.