Google psuje Androida w Samsungach. Jak to wygląda...

Stabilny One UI 8.5 przynosi paskudną zmianę

Użytkownicy smartfonów i tabletów Samsung, do których dotarła ostatnia aktualizacja nakładki systemu do One UI 8.5 nie kryją frustracji. Ewidentnie doszło tutaj do jakiegoś konfliktu interesów pomiędzy Google a Samsungiem.

Posiadacze Samsungów zgłaszają wręcz nowy wygląd aplikacji jako błąd i oczekują od koreańskiego producenta szybkiej łatki. Problem dotyczy przy tym wyłącznie aplikacji jednego producenta — firmy Google.

Zapomnij o czarnym, Google wymusza świecące szarości

Google zaktualizował ostatnio swoje aplikacje systemowe i dodatkowe użyciem frameworka "Material Expressive". O ile w Pixelach ustawienie Material You powoduje, że tło aplikacji przyjmuje barwy bazujące na użytej przez użytkownika tapecie, o tyle już w Samsungach przy ciemnym motywie systemu zamiast absolutniej czerni pojawiła się świecąca w oczy szarość.

Umówmy się, wygląd aplikacji w dalszym ciągu jest czytelny i mówimy raczej o kosmetyce, ale osoby przyzwyczajone do swojego ciemnego motywu mają powody do narzekania. To taki świecący czarny jak z lichej jakości ekranów LCD, przeciwieństwo dotychczasowej AMOLED-owej estetyki i minimalizmu.

źr. Android Headlines