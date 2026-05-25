Oprogramowanie

Google psuje Androida w Samsungach. Jak to wygląda...

Ciemny motyw menu w telefonie to nie tylko oszczędzanie energii, ale też unikanie niepotrzebnego bodźcowania naszych głów niebieskim światłem. Samsung robił to dobrze, ale teraz Google staje mu okoniem.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 10:06
Stabilny One UI 8.5 przynosi paskudną zmianę

Użytkownicy smartfonów i tabletów Samsung, do których dotarła ostatnia aktualizacja nakładki systemu do One UI 8.5 nie kryją frustracji. Ewidentnie doszło tutaj do jakiegoś konfliktu interesów pomiędzy Google a Samsungiem.

Posiadacze Samsungów zgłaszają wręcz nowy wygląd aplikacji jako błąd i oczekują od koreańskiego producenta szybkiej łatki. Problem dotyczy przy tym wyłącznie aplikacji jednego producenta — firmy Google.

Zapomnij o czarnym, Google wymusza świecące szarości

Google zaktualizował ostatnio swoje aplikacje systemowe i dodatkowe użyciem frameworka "Material Expressive". O ile w Pixelach ustawienie Material You powoduje, że tło aplikacji przyjmuje barwy bazujące na użytej przez użytkownika tapecie, o tyle już w Samsungach przy ciemnym motywie systemu zamiast absolutniej czerni pojawiła się świecąca w oczy szarość.

Umówmy się, wygląd aplikacji w dalszym ciągu jest czytelny i mówimy raczej o kosmetyce, ale osoby przyzwyczajone do swojego ciemnego motywu mają powody do narzekania. To taki świecący czarny jak z lichej jakości ekranów LCD, przeciwieństwo dotychczasowej AMOLED-owej estetyki i minimalizmu.

źr. Android Headlines

Zalew szarości dotyczy takich kluczowych aplikacji jak Gmail, Wiadomości, Google Fi, Google Keep, Portfel, Telefon i inne. Nie mamy pewności, czy wymuszone przez Google szarości zostaną, czy jednak Samsung wyda łatkę i wróci dotychczasowa estetyka.

Źródła zdjęć: Karlis Dambrans / Shutterstock
Źródła tekstu: Android Headlines, oprac. wł