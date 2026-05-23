Samsung usunął funkcję aparatu. Aktualizacja zaskoczyła użytkowników

Filtry wideo znikają z One UI 8.5

Koreański producent prężnie rozwija swoje oprogramowanie. Nakładka One UI 8.5 trafia obecnie na flagowce, modele składane, tablety i telefony ze średniej półki. Równolegle trwają prace nad systemem One UI 9. Jego wersja beta jest już dostępna dla smartfonów z serii Galaxy S26.

Szybki rozwój systemu przynosi pewne braki. W sieci pojawiają się raporty od użytkowników telefonów Galaxy. Wskazują oni na usunięcie filtrów w trybie wideo po instalacji One UI 8.5, co również zauważyłem w swoim Galaxy Z Fold7. Skargi masowo pojawiają się w serwisie Reddit. Część osób początkowo sądziła, że Samsung po prostu przeniósł tę opcję w inne miejsce. Szybko jednak okazało się to nieprawdą.

W starszych wersjach oprogramowania filtry wideo znajdowały się w interfejsie aplikacji aparatu. Opcja ta działała wyłącznie przy nagrywaniu materiałów w rozdzielczości FullHD (1080p), funkcja nie obsługiwała formatu 4K. Po najnowszej aktualizacji narzędzie to zostało całkowicie usunięte. Brakuje go w nagraniach przy 30 oraz 60 klatkach na sekundę. Filtry nadal pozostają dostępne w trybie zdjęć.

Potwierdzenie zmian i dostępne alternatywy

Sprawę zweryfikowali redaktorzy serwisu Android Authority. Przetestowali oni smartfon Galaxy S26 Ultra z zainstalowaną nakładką One UI 9 w wersji beta. Oni również potwierdzili brak filtrów w trybie nagrywania. Nie jest jasne, czy mamy do czynienia z błędem, czy celowym ruchem producenta. Brak tej opcji także w testowym One UI 9 sugeruje jednak to drugie rozwiązanie.

Posiadacze smartfonów wyrażają duże niezadowolenie, a społeczność odnalazła już pewne obejścia tego problemu. Jeden z użytkowników proponuje włączenie filtru w trybie zdjęć, a następnie długie przytrzymanie przycisku migawki. Wtedy urządzenie rozpoczyna rejestrowanie filmu z nałożonym efektem. Taki sposób jest jednak mało praktyczny. Inna metoda to nałożenie filtru dopiero podczas edycji w systemowej galerii. Ten proces skutkuje z kolei niepożądaną kompresją pliku wideo.

Inne usterki w nowym oprogramowaniu

Brak filtrów to tylko jedna z kwestii zgłaszanych przez użytkowników. Ostatnie aktualizacje One UI przyniosły również inne błędy. Na przykład klienci amerykańskiego operatora AT&T zmagają się z usterkami podczas połączeń wideo. W sieci pojawiają się także skargi na działanie nowego Szybkiego Panelu. Ten problem dotyczy posiadaczy składanych smartfonów Galaxy Z Fold7.