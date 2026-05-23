Honor szykuje nowy smartfon. Model 600 Smart trafił do baz danych
Firma Honor przygotowuje się do premiery nowego urządzenia z serii 600. W urzędach certyfikacyjnych pojawił się niezapowiedziany jeszcze model, który będzie kolejnym reprezentantem średniej półki cenowej.
Honor 600 Smart z pierwszymi certyfikatami
Nowy smartfon ukrywa się pod nazwą kodową MRK-NX1. Urządzenie zostało niedawno dostrzeżone w dwóch globalnych bazach danych. Mowa o wykazach Global Certification Forum oraz firmy SGS. Pierwszy z certyfikatów nosi datę 21 maja 2026 roku i numer referencyjny 13731. Dokumentacja z instytutu badawczego SGS pochodzi z 8 maja tego roku.
Dane z tych instytucji potwierdzają rynkową nazwę telefonu. Producent zdecydował się na oznaczenie Honor 600 Smart. Będzie to rozszerzenie globalnej serii urządzeń N. Niedawno rodzina ta powiększyła się o edycję MOLLY, a wcześniej do sieci trafiły też informacje o modelu Honor 600e. Nowy wariant dołączy do tego grona.
Pełne wsparcie dla sieci nowej generacji
Dokumentacja z Global Certification Forum ujawnia szczegóły na temat łączności. Honor 600 Smart zaoferuje dostęp do sieci 5G. Urządzenie obsłuży architekturę 5G NR SA oraz 5G EN-DC NSA. Na liście wspieranych pasm FR1 znalazły się n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77 oraz n78. Umożliwi to działanie sprzętu w infrastrukturze operatorów na wielu światowych rynkach.
Smartfon poradzi sobie również ze starszymi standardami łączności komórkowej. Certyfikat wymienia obsługę sieci 4G z licznymi pasmami LTE FDD oraz TDD. Telefon wspiera oczywiście również standardy 3G i 2G. Urządzenie ma wyjmowaną kartę UICC. To sprzętowa platforma do przechowywania tożsamości abonenta. Daje ona dostęp do sieci komórkowych i umożliwia obsługę tradycyjnych kart SIM oraz aplikacji eSIM.
Wymagania środowiskowe i zasilanie
Certyfikat SGS dostarcza podstawowych informacji o warunkach pracy sprzętu. Litowy akumulator urządzenia przystosowano do działania na wysokości do 2000 metrów nad poziomem morza. Maksymalna temperatura otoczenia wynosi w tym wypadku 35 stopni Celsjusza. Sama elektronika zaklasyfikowana została do trzeciej klasy ochronności.
Producent nie ujawnił jeszcze oficjalnej daty premiery. Nie znamy też ceny ani pełnej specyfikacji technicznej aparatu. Pojawienie się urządzenia w globalnych bazach certyfikacyjnych to jednak jasny sygnał, że rynkowy debiut modelu Honor 600 Smart jest kwestią najbliższych tygodni.