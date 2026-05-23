Honor szykuje nowy smartfon. Model 600 Smart trafił do baz danych

Honor 600 Smart z pierwszymi certyfikatami

Nowy smartfon ukrywa się pod nazwą kodową MRK-NX1. Urządzenie zostało niedawno dostrzeżone w dwóch globalnych bazach danych. Mowa o wykazach Global Certification Forum oraz firmy SGS. Pierwszy z certyfikatów nosi datę 21 maja 2026 roku i numer referencyjny 13731. Dokumentacja z instytutu badawczego SGS pochodzi z 8 maja tego roku.

Dane z tych instytucji potwierdzają rynkową nazwę telefonu. Producent zdecydował się na oznaczenie Honor 600 Smart. Będzie to rozszerzenie globalnej serii urządzeń N. Niedawno rodzina ta powiększyła się o edycję MOLLY, a wcześniej do sieci trafiły też informacje o modelu Honor 600e. Nowy wariant dołączy do tego grona.

Pełne wsparcie dla sieci nowej generacji

Dokumentacja z Global Certification Forum ujawnia szczegóły na temat łączności. Honor 600 Smart zaoferuje dostęp do sieci 5G. Urządzenie obsłuży architekturę 5G NR SA oraz 5G EN-DC NSA. Na liście wspieranych pasm FR1 znalazły się n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77 oraz n78. Umożliwi to działanie sprzętu w infrastrukturze operatorów na wielu światowych rynkach.

Smartfon poradzi sobie również ze starszymi standardami łączności komórkowej. Certyfikat wymienia obsługę sieci 4G z licznymi pasmami LTE FDD oraz TDD. Telefon wspiera oczywiście również standardy 3G i 2G. Urządzenie ma wyjmowaną kartę UICC. To sprzętowa platforma do przechowywania tożsamości abonenta. Daje ona dostęp do sieci komórkowych i umożliwia obsługę tradycyjnych kart SIM oraz aplikacji eSIM.

Wymagania środowiskowe i zasilanie

Certyfikat SGS dostarcza podstawowych informacji o warunkach pracy sprzętu. Litowy akumulator urządzenia przystosowano do działania na wysokości do 2000 metrów nad poziomem morza. Maksymalna temperatura otoczenia wynosi w tym wypadku 35 stopni Celsjusza. Sama elektronika zaklasyfikowana została do trzeciej klasy ochronności.