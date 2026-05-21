Podejrzany przelew weryfikacyjny męczy Polaków. Wyjaśniamy

Najpierw ogłoszenie, zaraz potem telefon

31-letni mieszkaniec Dobrynina w powiecie mieleckim wystawił samochód na znanym portalu ogłoszeniowym. Nie musiał długo czekać, chwilę po zamieszczeniu oferty, skontaktował się z nim telefonicznie mężczyzna, który przedstawił mu się jako pracownik banku. Rozmówca poprosił o wykonanie rzekomej weryfikacji konta w portalu. 31-latek, zgodnie z instrukcją "bankowca" zrobił trzy przelewy BLIK. Sam nie wie, jak do tego doszło, ale z jego konta zniknęło prawie 9 tysięcy złotych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Przelew weryfikacyjny - bank o to nigdy nie poprosi przez telefon

Policja apeluje, aby raz na zawsze zapamiętać, że prawdziwy pracownik banku nigdy nie poprosi nas o kod BLIK, ani żaden przelew na konto weryfikacyjne. Nie zleci nam także instalacji żadnego oprogramowania podczas rozmowy telefonicznej.

Jeśli dostajemy dziwny telefon od pracownika banku i nachodzą nas wątpliwości - należy natychmiast się rozłączyć. Następnie, samodzielnie zadzwonić na infolinię banku, wybierając numer zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej.