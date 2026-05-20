Bank wydał pilny komunikat. Klienci powinni zapamiętać datę

Dwie przerwy w VeloBanku: 22-24 maja 2026. Co nie będzie działało?

VeloBank na swojej stronie internetowej zamieścił komunikat, z którym powinni zapoznać się wszyscy jego klienci. Ważne, aby zrobili to przed weekendem. W dniach 22 i 24 maja użytkownicy tego banku nie będą mogli zalogować się do swoich kont, ani zlecać przelewów. Planowana przerwa rozpocznie się już w najbliższy piątek, 22 maja, o godzinie 23:30 i potrwa do 8:40 następnego dnia. Kolejna niedostępność będzie miała miejsce w sobotę od północy i utrzyma się do 8:00 rano w niedzielę.

Zatem, jeśli coś nam nie zadziała w najbliższy weekend, nie wpadajmy w panikę. To planowane wyłączenie bankowych usług.

Niezależnie od ograniczeń spowodowanych przerwą, klienci VeloBanku będą nadal mogli korzystać z wielu innych usług. Bank zapewnia, że w dalszym ciągu, w sklepach stacjonarnych będzie można przez cały weekend płacić kartą, telefonem, zegarkiem i opaską. Dodatkowo, będzie można płacić kartą w Internecie z potwierdzeniem ePIN-em. Przez cały weekend będzie działało również wypłacanie i wpłacanie gotówki kartą z bankomatu.

Bank przypomnia także, że w razie jakichkolwiek problemów, jego infolinia będzie w dalszym ciągu czynna całą dobę. Wszystko po to, aby na bieżąco rozwiązywać problemy klientów.