Masz konto w ING? Data 15-17 maja jest bardzo istotna

ING Bank Śląski ogłosił przerwę 15-17 maja 2026

Z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej banku, jasno wynika, że w trakcie prowadzonych pracy, klienci będą mogli napotkać ograniczenia w dostępnie do kluczowych usług banku. Lepiej zatem przygotować się na weekend utrudnień, a wszystkie ważne transakcje oraz niezbędne zakupy wykonać w ciągu tygodnia, poza godzinami przerwy.

W nocy z piątku na sobotę (15/16 maja) od 0:00 do 8:00 planujemy prace serwisowe.W nocy z soboty na niedzielę (16/17 maja), nie zlecisz, ani nie odbierzesz przelewu ekspresowego oraz przelewu na telefon BLIK (do i z innego banku). oświadczył bank w najnowszym komunikacie.

Na jakie największe trudności trzeba się przygotować?

Bank uprzedza, że klienci napotkają trudności w korzystaniu z wielu funkcji związanych z kartami płatniczymi (nie będzie można ich aktywować, zmieniać limitów, ani nadawać kodów PIN). Nie zadziała także przypisanie kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile. Dodawanie kart z poziomu portfeli zewnętrznych także nie będzie możliwe. Nie zadziałają także operacje wykonane na rachunku kart kredytowych.

Dodatkowo, mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji kartami płatniczymi w bankomatach oraz z płatnościami kartami w Internecie z 3DSecure (tymi, które są potwierdzane w aplikacji lub jednorazowym kodem SMS).