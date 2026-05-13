Płatności bezgotówkowe

Masz konto w ING? Data 15-17 maja jest bardzo istotna

Klienci banku ING Bank Śląski powinni zanotować sobie datę 15-17 maja 2026. To właśnie na ten czas, bank zaplanował prace serwisowe, które spowodują szereg niedostępności, związanych z głównymi usługami. Oto, co dokładnie nie zadziała i kiedy.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:59
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Masz konto w ING? Data 15-17 maja jest bardzo istotna
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

ING Bank Śląski ogłosił przerwę 15-17 maja 2026

Z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej banku, jasno wynika, że w trakcie prowadzonych pracy, klienci będą mogli napotkać ograniczenia w dostępnie do kluczowych usług banku. Lepiej zatem przygotować się na weekend utrudnień, a wszystkie ważne transakcje oraz niezbędne zakupy wykonać w ciągu tygodnia, poza godzinami przerwy.

Dalsza część tekstu pod wideo

W nocy z piątku na sobotę (15/16 maja) od 0:00 do 8:00 planujemy prace serwisowe.W nocy z soboty na niedzielę (16/17 maja), nie zlecisz, ani nie odbierzesz przelewu ekspresowego oraz przelewu na telefon BLIK (do i z innego banku).

oświadczył bank w najnowszym komunikacie.

Na jakie największe trudności trzeba się przygotować?

Bank uprzedza, że klienci napotkają trudności w korzystaniu z wielu funkcji związanych z kartami płatniczymi (nie będzie można ich aktywować, zmieniać limitów, ani nadawać kodów PIN). Nie zadziała także przypisanie kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile. Dodawanie kart z poziomu portfeli zewnętrznych także nie będzie możliwe. Nie zadziałają także operacje wykonane na rachunku kart kredytowych.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 512GB 6.7'' 120Hz Grafitowy (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 512GB 6.7'' 120Hz Grafitowy (CPO)
0 zł
4099 zł - najniższa cena
Kup teraz 4099 zł
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro 5G 1TB 6.3" 120Hz Srebrny
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro 5G 1TB 6.3" 120Hz Srebrny
0 zł
7799 zł - najniższa cena
Kup teraz 7799 zł
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 2TB 6.9" 120Hz Srebrny
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 2TB 6.9" 120Hz Srebrny
-600 zł
10299 zł - najniższa cena
Kup teraz 9699 zł
Advertisement

Dodatkowo, mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji kartami płatniczymi w bankomatach oraz z płatnościami kartami w Internecie z 3DSecure (tymi, które są potwierdzane w aplikacji lub jednorazowym kodem SMS).

Bank zapewnia jednak, że wszystkie transakcje BLIK będą działały normalnie. W razie konieczności pilnego zastrzeżenia karty, bank radzi , aby dzwonić na oficjalną infolinię pod numerem +48 32 357 00 12.

Tablet Lenovo Idea Tab Pro
Image
telepolis
banki ING Bank Śląski prace techniczne ING Bank Śląski przerwa ING Bank Śląski komunikat ING Bank Polski ING Bank Śląski aplikacja
Źródła zdjęć: PixelBiss / Shutterstock
Źródła tekstu: ING Bank Śląski