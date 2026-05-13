Masz konto w ING? Data 15-17 maja jest bardzo istotna
Klienci banku ING Bank Śląski powinni zanotować sobie datę 15-17 maja 2026. To właśnie na ten czas, bank zaplanował prace serwisowe, które spowodują szereg niedostępności, związanych z głównymi usługami. Oto, co dokładnie nie zadziała i kiedy.
ING Bank Śląski ogłosił przerwę 15-17 maja 2026
Z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej banku, jasno wynika, że w trakcie prowadzonych pracy, klienci będą mogli napotkać ograniczenia w dostępnie do kluczowych usług banku. Lepiej zatem przygotować się na weekend utrudnień, a wszystkie ważne transakcje oraz niezbędne zakupy wykonać w ciągu tygodnia, poza godzinami przerwy.
W nocy z piątku na sobotę (15/16 maja) od 0:00 do 8:00 planujemy prace serwisowe.W nocy z soboty na niedzielę (16/17 maja), nie zlecisz, ani nie odbierzesz przelewu ekspresowego oraz przelewu na telefon BLIK (do i z innego banku).
Na jakie największe trudności trzeba się przygotować?
Bank uprzedza, że klienci napotkają trudności w korzystaniu z wielu funkcji związanych z kartami płatniczymi (nie będzie można ich aktywować, zmieniać limitów, ani nadawać kodów PIN). Nie zadziała także przypisanie kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile. Dodawanie kart z poziomu portfeli zewnętrznych także nie będzie możliwe. Nie zadziałają także operacje wykonane na rachunku kart kredytowych.
Dodatkowo, mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji kartami płatniczymi w bankomatach oraz z płatnościami kartami w Internecie z 3DSecure (tymi, które są potwierdzane w aplikacji lub jednorazowym kodem SMS).
Bank zapewnia jednak, że wszystkie transakcje BLIK będą działały normalnie. W razie konieczności pilnego zastrzeżenia karty, bank radzi , aby dzwonić na oficjalną infolinię pod numerem +48 32 357 00 12.