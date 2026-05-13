Sony wymyśla flagowca na nowo, ale pamięta o klasyce. Oto Xperia 1 VIII

Sony Xperia 1 VIII to kolejna generacja flagowców japońskiego producenta, tym razem już znacznie odświeżona. Po pierwsze w oczy rzuca się przeprojektowany tył telefonu – zamiast podłużnej wyspy aparatów przypominającej Samsungi Galaxy producent zdecydował się na kwadratowy, lekko obniżony moduł.

Obudowa, zaprojektowana w nowym stylu nazywanym przez producenta ORE, charakteryzuje się też delikatnie teksturowaną powierzchnią i nowym wykończeniem ramek. Smartfon ma 8,3 mm grubości i waży 200 gramów, więc jest minimalnie grubszy i cięższy od poprzednika (197 g i 8,2 mm). Do sprzedaży trafią cztery wersje kolorystyczne: Graphite Black (czarny), Iolite Silver (srebrny), Garnet Red (czerwony) oraz Native Gold (złoty).

Xperia 1 VIII zachowuje fizyczny spust migawki aparatu oraz tradycyjne złącze słuchawkowe mini jack 3,5 mm. Urządzenie wyposażono w nowo zaprojektowane, symetryczne głośniki stereo umieszczone po lewej i prawej stronie, co ma zapewnić głębszy bas i lepszą separację kanałów.

Podobnie jak we wcześniejszych generacjach, model Sony Xperia 1 VIII wyposażony jest w wyświetlacz OLED LTPO o przekątnej 6,5 cala, proporcjach 19,5:9, rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2340 pikseli) oraz odświeżaniu 120 Hz.

Smartfon jest napędzany przez układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, któremu towarzyszy 12 lub 16 GB pamięci RAM. Na dane firma Sony przewidziała dwa warianty – 256 GB i pierwszy raz w serii aż 1 TB.

Bateria zachowuje niestety pojemność 5000 mAh, ale Sony twierdzi, że zapewni do dwóch dni pracy na jednym ładowaniu. Jej żywotność obliczono na cztery lata eksploatacji bez zauważalnego spadku kondycji. Producent wprowadził także rozszerzony system optymalizacji zużycia energii, który działa teraz w bardziej wymagających aplikacjach, takich jak nawigacja czy serwisy społecznościowe.

Aparaty i możliwości fotograficzne

Zauważalne zmiany zaszły w sekcji fotograficznej, gdzie znalazły się trzy aparaty 48 Mpix z obiektywami o ogniskowych 16 mm, 24 mm i 70 mm. Największą nowością sprzętową jest nowa jednostka z teleobiektywem, która otrzymała matrycę w rozmiarze 1/1,56 cala, około czterokrotnie większą w porównaniu do modelu Xperia 1 VII. Z przodu znalazł się aparat 12 Mpix. Oto pełna konfiguracja:

aparat ultraszerokokątny (16 mm): 48 Mpix, przysłona f/2.0, matryca 1/1.56",

aparat główny (24 mm): 48 Mpix, przysłona f/1.9, matryca Exmor T for mobile 1/1.35" (z możliwością bezstratnego zoomu do 48 mm),

aparat z teleobiektywem (70 mm): 48 Mpix, przysłona f/2.8, z matrycą 1/1.56", zoom optyczny 2.7x, bezstratny zoom do 140 mm (5.8x), tryb macro 4 cm,

aparat selfie 12 Mpix, matryca 1/2.9”.

Zdjęcia są przetwarzane przy użyciu technologii wieloklatkowego RAW HDR, co ma na celu poprawę rozpiętości tonalnej i redukcję szumów. Oprogramowanie aparatu wzbogacono o rozwiązanie „Asystent AI w aparacie” (oparte na platformie Xperia Intelligence), które na podstawie analizy sceny, oświetlenia i pogody automatycznie sugeruje odpowiednią tonację, wybór obiektywu oraz stopień rozmycia tła (bokeh). Urządzenie obsługuje również profile kolorystyczne „Twórczy wygląd”, przeniesione z aparatów serii Sony Alpha.

Ceny i dostępność

Przedsprzedaż urządzenia startuje 13 maja 2026 r. W ofercie przedsprzedażowej do telefonu dołączane będą w prezencie flagowe słuchawki nauszne Sony WH-1000XM6.