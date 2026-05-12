Google zablokuje ci telefon na 10 sekund. Jest w tym logika

Nowa funkcja Pause Point

Google wprowadza narzędzie o nazwie Pause Point. Działa ono w bardzo prosty sposób. Gdy użytkownik otwiera aplikację uznaną za rozpraszającą, system wstrzymuje akcję na dokładnie 10 sekund. To czas na zastanowienie się nad celem uruchomienia programu. Na ekranie pojawia się krótkie pytanie o powód użycia telefonu.

W trakcie tej krótkiej przerwy system oferuje kilka różnych opcji. Użytkownik może wykonać w tym czasie zalecane ćwiczenie oddechowe. Może też od razu ustawić limit czasu na korzystanie z danej aplikacji. Narzędzie pozwala również na wyświetlenie galerii ulubionych zdjęć. Inną opcją jest szybkie przejście do bardziej przydatnych programów. System sugeruje tu na przykład włączenie audiobooka.

Trudne wyłączenie blokady

Standardowe limity czasu dla aplikacji są bardzo łatwe do zignorowania lub odłożenia w czasie. Całkowite blokady urządzeń bywają z kolei mało praktyczne w codziennym użytkowaniu. Pause Point ma stanowić rozwiązanie pośrednie. Wymusza ono w pełni intencjonalne korzystanie ze smartfonu. Zatrzymuje działanie użytkownika na tak zwanym autopilocie.

Twórcy zadbali o to, by użytkownik nie wyłączył nowej funkcji zbyt łatwo. Dezaktywacja Pause Point wymaga całkowitego ponownego uruchomienia telefonu. To dodatkowy i celowo uciążliwy krok. Ma on powstrzymać przed szybkim powrotem do starych nawyków. Zabezpiecza to przed pochopnym usunięciem blokady w chwili słabości.

Skutki bezmyślnego korzystania ze smartfonu

Zjawisko automatycznego sięgania po telefon jest powszechne. Użytkownicy często spędzają długie minuty na przewijaniu treści na ekranie. Taki stan prowadzi do marnowania czasu na mało istotne czynności. Długotrwałe wpatrywanie się w wyświetlacz męczy też wzrok. Często powoduje to ból głowy i przesuszenie oczu.

Eksperci od dawna zwracają uwagę na zasady higieny cyfrowej. Nadmierne używanie smartfonów negatywnie wpływa na jakość snu. Emitowane światło niebieskie hamuje wydzielanie melatoniny, co obniża ogólną wydajność organizmu w ciągu następnego dnia. Ciągły odbiór nowych wiadomości i powiadomień mocno przeciąża układ nerwowy. Prowadzi to do problemów z koncentracją i do przewlekłego zmęczenia.

Higiena cyfrowa na co dzień

Świadome ograniczanie czasu przed ekranem przynosi organizmowi wymierne korzyści. Pozwala na skupienie się na realnych obowiązkach i relacjach międzyludzkich. Redukuje poziom stresu wywołanego natłokiem informacji z sieci.