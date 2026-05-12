Bezpieczeństwo

Alior Bank zabrał głos. Klienci muszą bardzo uważać na jedno

Rosnąca liczba cyberataków to powód do wydania ostrzeżenia przez bank. Alior Bank na swojej stronie ostrzega szczególnie młode osoby, posiadające dostęp do bankowości elektronicznej. To one są obecnie coraz częściej na celowniku przestępców. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:15
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Alior Bank zabrał głos. Klienci muszą bardzo uważać na jedno
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Ataki na młode osoby z kontem bankowym

Jeśli chodzi o ataki tego typu, to przestępcy najczęściej wykorzystują presję czasu. Starają się zbudować u atakowanego przeświadczenie o konieczności natychmiastowej realizacji polecenia. Wszystko to, przekazane w natłoku innych informacji, w efekcie może prowadzić do utraty pieniędzy, albo dostępu do konta bankowego.

Dalsza część tekstu pod wideo

Młode osoby działają w trybie "tu i teraz". To one wykonują natychmiastowe płatności, klikają w linki w komunikatorach, szybko odpowiadają na wiadomości i rzadko znajdują czas na weryfikację dostarczanych im informacji.

czytamy na stronie Alior Banku.

Dlatego też niczym dziwnym są ataki wykorzystujące odliczanie - "Masz 10 minut, inaczej konto zostanie zablokowane". Bardzo niebezpieczne, ale zarazem powszechne, jest także bazowanie na poczuciu wstydu - "Mamy Twoje materiały, zapłać, albo wyślemy znajomym". Oszuści w łatwy sposób budują swój autorytet, podszywając się pod bank, producenta gier lub kuriera.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.9" 120Hz Tytan czarny (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.9" 120Hz Tytan czarny (CPO) 2x eSIM
0 zł
5399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5399.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max 5G 256GB 6.9" 120Hz Tytan czarny 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max 5G 256GB 6.9" 120Hz Tytan czarny 2x eSIM
0 zł
5299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5299.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 512GB 6.7" 120Hz Tytan Czarny (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 512GB 6.7" 120Hz Tytan Czarny (CPO) 2x eSIM
-1319.01 zł
5969 zł - najniższa cena
Kup teraz 4649.99 zł
Advertisement

Jak postępować, aby nie dać się oszukać?

Bank dzieli się najważniejszą zasadą - jeśli posiadasz jakiekolwiek podejrzenia - zrób przerwę, przemyśl ewentualne konsekwencje. Nie ma lepszego sposobu, aby odebrać oszustowi jego największy atut - presję czasu.

  • Przerwij kontakt - rozłącz rozmowę lub nie odpisuj na wiadomości.
  • Nie płać tylko dlatego, że ktoś cię szantażuje. 
  • Zabezpiecz konta - wyloguj sesję, zmień hasła, włącz 2FA.
  • Próbę oszustwa natychmiast zgłoś - np. do operatora platformy serwisu społecznościowego lub innych służb.
  • Zachowaj dowody - screeny ekranu, numery telefonów, linki itp.
Tablet Lenovo Idea Tab Pro
Image
telepolis
alior bank banki alior bank ostrzega Alior Bank komunikat
Źródła zdjęć: MOZCO / Shutterstock
Źródła tekstu: Alior Bank