Alior Bank zabrał głos. Klienci muszą bardzo uważać na jedno
Rosnąca liczba cyberataków to powód do wydania ostrzeżenia przez bank. Alior Bank na swojej stronie ostrzega szczególnie młode osoby, posiadające dostęp do bankowości elektronicznej. To one są obecnie coraz częściej na celowniku przestępców.
Ataki na młode osoby z kontem bankowym
Jeśli chodzi o ataki tego typu, to przestępcy najczęściej wykorzystują presję czasu. Starają się zbudować u atakowanego przeświadczenie o konieczności natychmiastowej realizacji polecenia. Wszystko to, przekazane w natłoku innych informacji, w efekcie może prowadzić do utraty pieniędzy, albo dostępu do konta bankowego.
Młode osoby działają w trybie "tu i teraz". To one wykonują natychmiastowe płatności, klikają w linki w komunikatorach, szybko odpowiadają na wiadomości i rzadko znajdują czas na weryfikację dostarczanych im informacji.
Dlatego też niczym dziwnym są ataki wykorzystujące odliczanie - "Masz 10 minut, inaczej konto zostanie zablokowane". Bardzo niebezpieczne, ale zarazem powszechne, jest także bazowanie na poczuciu wstydu - "Mamy Twoje materiały, zapłać, albo wyślemy znajomym". Oszuści w łatwy sposób budują swój autorytet, podszywając się pod bank, producenta gier lub kuriera.
Jak postępować, aby nie dać się oszukać?
Bank dzieli się najważniejszą zasadą - jeśli posiadasz jakiekolwiek podejrzenia - zrób przerwę, przemyśl ewentualne konsekwencje. Nie ma lepszego sposobu, aby odebrać oszustowi jego największy atut - presję czasu.
- Przerwij kontakt - rozłącz rozmowę lub nie odpisuj na wiadomości.
- Nie płać tylko dlatego, że ktoś cię szantażuje.
- Zabezpiecz konta - wyloguj sesję, zmień hasła, włącz 2FA.
- Próbę oszustwa natychmiast zgłoś - np. do operatora platformy serwisu społecznościowego lub innych służb.
- Zachowaj dowody - screeny ekranu, numery telefonów, linki itp.