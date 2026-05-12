Alior Bank zabrał głos. Klienci muszą bardzo uważać na jedno

Ataki na młode osoby z kontem bankowym

Jeśli chodzi o ataki tego typu, to przestępcy najczęściej wykorzystują presję czasu. Starają się zbudować u atakowanego przeświadczenie o konieczności natychmiastowej realizacji polecenia. Wszystko to, przekazane w natłoku innych informacji, w efekcie może prowadzić do utraty pieniędzy, albo dostępu do konta bankowego.

Młode osoby działają w trybie "tu i teraz". To one wykonują natychmiastowe płatności, klikają w linki w komunikatorach, szybko odpowiadają na wiadomości i rzadko znajdują czas na weryfikację dostarczanych im informacji. czytamy na stronie Alior Banku.

Dlatego też niczym dziwnym są ataki wykorzystujące odliczanie - "Masz 10 minut, inaczej konto zostanie zablokowane". Bardzo niebezpieczne, ale zarazem powszechne, jest także bazowanie na poczuciu wstydu - "Mamy Twoje materiały, zapłać, albo wyślemy znajomym". Oszuści w łatwy sposób budują swój autorytet, podszywając się pod bank, producenta gier lub kuriera.

Jak postępować, aby nie dać się oszukać?

Bank dzieli się najważniejszą zasadą - jeśli posiadasz jakiekolwiek podejrzenia - zrób przerwę, przemyśl ewentualne konsekwencje. Nie ma lepszego sposobu, aby odebrać oszustowi jego największy atut - presję czasu.