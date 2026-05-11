Takiej premiery dawno nie było na Disney+. Trwa odliczanie do środy

Są premiery, których nie można przegapić. Do tego typu wydarzeń należy premiera "Punishera. Ostatnie starcie" na Disney+. Marvel przygotował prawdziwą gratkę dla fanów Franka Castle'a. Możemy być pewni dwóch rzeczy - daty premiery oraz tego, że w nowej odsłonie nie zabraknie wartkiej akcji, mroku oraz rozlewu krwi.
"Punisher. Ostatnie starcie" premiera na Disney+ już 13 maja 2026
Disney+ zaprezentował listę premier na nadchodzący tydzień i jedna pozycja wybija się spośród innych - to najnowsza odsłona przygód Franka Castle'a - "Punisher. Ostatnie starcie", którego polska premiera odbędzie się 13 maja 2026. Marvel wyjątkowo się postarał, ale też trzeba przyznać, że filmowe adaptacje komiksowych postaci z reguły należą do udanych. Jak wynika ze zwiastuna - widzowie dostaną niesamowite. lekko mroczne, widowisko. A sam Punisher? No cóż, to już lepiej samemu zobaczyć.
Kim jest cały ten Punisher, czyli Frank Castle?
Punisher (czyli Francis "Frank" Castle) to fikcyjny antybohater znany z komiksów Marvela. Stworzył go Gerry Conway, jeszcze w 1974 roku. Frank to były żołnierz, który po tym, jak brutalnie zamordowano jego rodzinę, wypowiedział wojnę całemu przestępczemu światu. Pełen nienawiści i mroku, Punisher, wymierza sprawiedliwość na własną rękę, nie stroniąc od brutalności.
W nowej historii, Frank Castle, ma jednak zupełnie nowy plan na życie. Chce zostawić za sobą przeszłość i spróbować życia bez potrzeby zemsty. Ale jak można się domyślić, nie będzie to możliwe. Spokojne życie zwykłego człowieka nie jest mu najwyraźniej pisane. Bohater wkrótce zostanie wciągnięty w kolejny brutalny konflikt. A widzowie będą mogli się temu wszystkiemu przyglądać.