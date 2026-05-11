Takiej premiery dawno nie było na Disney+. Trwa odliczanie do środy

"Punisher. Ostatnie starcie" premiera na Disney+ już 13 maja 2026

Disney+ zaprezentował listę premier na nadchodzący tydzień i jedna pozycja wybija się spośród innych - to najnowsza odsłona przygód Franka Castle'a - "Punisher. Ostatnie starcie", którego polska premiera odbędzie się 13 maja 2026. Marvel wyjątkowo się postarał, ale też trzeba przyznać, że filmowe adaptacje komiksowych postaci z reguły należą do udanych. Jak wynika ze zwiastuna - widzowie dostaną niesamowite. lekko mroczne, widowisko. A sam Punisher? No cóż, to już lepiej samemu zobaczyć.

Kim jest cały ten Punisher, czyli Frank Castle?

Punisher (czyli Francis "Frank" Castle) to fikcyjny antybohater znany z komiksów Marvela. Stworzył go Gerry Conway, jeszcze w 1974 roku. Frank to były żołnierz, który po tym, jak brutalnie zamordowano jego rodzinę, wypowiedział wojnę całemu przestępczemu światu. Pełen nienawiści i mroku, Punisher, wymierza sprawiedliwość na własną rękę, nie stroniąc od brutalności.