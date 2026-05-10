Action rekomenduje - tylko 8,90 zł i po odwiecznym problemie
Odkrycie sprzed 5 lat wylądowało w sieci sklepów Action. Wystarczy zaledwie 8,90 zł, by pozbyć się największego problemu wakacji, a wszystko bez hałasowania, chemii i nieprzyjemnego otoczenia.
Brzmi jak żart, ale to nauka
Wystarczy żarówka o odpowiednim świetle, by raz na zawsze pozbyć się komarów. Mowa o długości fali wynoszącej 590 nm, którą ludzkie oko postrzega jako kolor żółty lub bursztynowy/pomarańczowy. W przeciwieństwie do światła UV, które wabi insekty, światło w zakresie 570–590 nm jest dla nich mało atrakcyjne lub wręcz odpychające.
Warto w tym miejscu jednak podkreślić, że światło jest jedynie jednym z czynników przyciągających uciążliwe owady. Główne atrakanty komarów to dwutlenek węgla, ciepło emitowane przez organizmy oraz w mniejszym stopniu wilgotność powietrza. Intensywność światła to bardziej sygnał dezorientujący. Rezygnacja z oświetlenia o zimnych kolorach sprawi jedynie, że komary nie będzie ciągnęło do tego światła.
Oprócz specjalnych żółtych żarówek alternatywnie w podobny sposób działać będzie też światło czerwone, choć ono może być już bardziej męczące dla nas samych.
W Action za 8,90 zł i aż 470 lumenów
Żarówka przeciwko komarom z Action to wydatek zaledwie 8,90 zł za sprzęt o jasności aż 470 lumenów, uzbrojony w standardowy gwint E27. Żywotność żarówki to aż 25 tys. godzin, a jej moc to zaledwie 4,9 W. Może być stosowana z powodzeniem na zewnątrz pomieszczeń.