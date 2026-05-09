Polacy rezygnują nie tylko z gotówki. Nie chcą też kart

Narodowy Bank Polski opublikował najnowsze dane dotyczące rynku kart płatniczych w Polsce. Statystyki za czwarty kwartał 2025 roku pokazują, że po raz pierwszy od dłuższego czasu widać wyraźne spowolnienie. Spadła zarówno liczba kart w obiegu, jak i liczba oraz wartość transakcji wykonywanych przez Polaków.

Mniej kart płatniczych

Z danych NBP wynika, że na koniec grudnia 2025 roku w Polsce aktywnych było 46,7 mln kart płatniczych. To o około 163 tys. mniej niż kwartał wcześniej (spadek 0,3 proc.). Największą grupę nadal stanowią karty debetowe, które odpowiadają za ponad 86 proc. rynku. Ich liczba spadła do 40,2 mln sztuk. Jednocześnie lekko wzrosła liczba kart kredytowych – do poziomu 5,1 mln.

W ostatnich trzech miesiącach 2025 roku Polacy wykonali 2,8 mld transakcji kartami płatniczymi o łącznej wartości 359,3 mld zł. W porównaniu z poprzednim kwartałem oznacza to spadek liczby operacji o 4,8 proc. oraz spadek wartości o 1,5 proc.

Największą część rynku nadal stanowią płatności bezgotówkowe. W IV kwartale wykonano ich 2,7 mld, a ich łączna wartość wyniosła 218 mld zł. Średnia wartość pojedynczej płatności sięgnęła 81,2 zł. Według NBP przeciętna karta była używana średnio 57 razy do płatności bezgotówkowych w ciągu kwartału.

Transakcje bezgotówkowe odpowiadały już za niemal 96 proc. wszystkich operacji wykonywanych kartami. Pozostałe 4 proc. stanowiły wypłaty gotówki z bankomatów, cashback oraz wypłaty w oddziałach banków. Co ciekawe, choć liczba takich operacji maleje, ich średnia wartość nadal rośnie. W ostatnim kwartale 2025 przeciętna transakcja gotówkowa wynosiła już prawie 1240 zł.

Na rynku kart płatniczych wciąż dominuje Visa, która odpowiada za 59,8 proc. wydanych kart w Polsce. Drugie miejsce zajmuje Mastercard z udziałem na poziomie 40,1 proc. Pozostałe organizacje płatnicze mają marginalne znaczenie.