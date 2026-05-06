mBank zostanie wyłączony na klika godzin. Zapamiętaj datę
To już nie tylko odcięcie usługi eMakler, ale większa przerwa techniczna. mBank właśnie zakomunikował, że w ten weekend ( 9/10 maja 2026) zaplanował większą przerwę na rozwój swoich technologii. Bank zostanie wyłączony na kilka ładnych godzin.
Problemy z dostępnością usług zaczną się już w najbliższy weekend. Jak już wiadomo, z osobnego komunikatu, w godzinach od 7:00 do 20:00 w sobotę nie będzie działał eMakler, mBank Giełda oraz mInwestor. Ale to dopiero początek niespodzianek.
Serwis transakcyjny i aplikacja mobilna 9/10 maja 2026
W nocy z soboty na niedzielę, między 2:30 a 7:30, nie zalogujesz się na swoje konto w internecie oraz aplikacji mobilnej. Nie złożysz także w tym czasie żadnego wniosku.
Karty płatnicze nie będą działały w internecie
Podobnie, rzecz się będzie miała z kartami. W godzinach od 2:30 do 7:30 nie będzie możliwa płatność w internecie. Ale warto pamiętać, że przez całą noc bez problemu zapłacisz kartą w sklepach stacjonarnych, restauracjach oraz skorzystasz z bankomatu. Na wszelki wypadek jednak, nie planuj żadnych ważnych płatności w sieci na czas trwania przerwy. W ten sposób zaoszczędzisz sobie niepotrzebnych nerwów.
Przez cały okres przerwy, żaden z pracowników nie będzie miał też wglądu w dane związane z bankiem. Dlatego też w tym czasie, nie zrealizujesz żadnej operacji poprzez mLinię.
Bank przypomina, że do każdej przerwy technicznej można się przygotować w jeden sposób - wszystkie ważne przelewy należy zlecić poza godzinami planowanych prac.