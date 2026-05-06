mBank zostanie wyłączony na klika godzin. Zapamiętaj datę

mBank zostanie wyłączony na kilka godzin

Problemy z dostępnością usług zaczną się już w najbliższy weekend. Jak już wiadomo, z osobnego komunikatu, w godzinach od 7:00 do 20:00 w sobotę nie będzie działał eMakler, mBank Giełda oraz mInwestor. Ale to dopiero początek niespodzianek.

Serwis transakcyjny i aplikacja mobilna 9/10 maja 2026

W nocy z soboty na niedzielę, między 2:30 a 7:30, nie zalogujesz się na swoje konto w internecie oraz aplikacji mobilnej. Nie złożysz także w tym czasie żadnego wniosku.

Karty płatnicze nie będą działały w internecie

Podobnie, rzecz się będzie miała z kartami. W godzinach od 2:30 do 7:30 nie będzie możliwa płatność w internecie. Ale warto pamiętać, że przez całą noc bez problemu zapłacisz kartą w sklepach stacjonarnych, restauracjach oraz skorzystasz z bankomatu. Na wszelki wypadek jednak, nie planuj żadnych ważnych płatności w sieci na czas trwania przerwy. W ten sposób zaoszczędzisz sobie niepotrzebnych nerwów.

Przez cały okres przerwy, żaden z pracowników nie będzie miał też wglądu w dane związane z bankiem. Dlatego też w tym czasie, nie zrealizujesz żadnej operacji poprzez mLinię.