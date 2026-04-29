Robisz BLIKA i widzisz to? Lepiej nie ignoruj

Klienci Banku Millennium zauważyli, że ten zaczął wyświetlać ostrzeżenia przy niektórych transakcjach BLIK. Jest to w pełni zamierzone i ma poprawić bezpieczeństwo. Jednocześnie bank zapewnia, że nie korzysta przy tym rozwiązaniu z geolokalizacji telefonu - pisze cashless.pl.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nie ignoruj tego ostrzeżenia z banku

Ostrzeżenie pojawia się w momencie, w którym bank uzna transakcję za nietypową lub podejrzaną. Dotyczy to zarówno przelewów bezgotówkowych, jak i wypłat z bankomatów za pomocą BLIKA. W tym drugim przypadku Bank Millennium zwraca uwagę między innymi na lokalizację urządzenia, z którego mają być pobrane pieniądze.

Nie daj się oszukać. Sprawdź, czy kwota się zgadza i czy to ten bankomat, z którego wypłatę potwierdzasz. Pamiętaj - nigdy nie przekazuj kodu BLIK komunikatorem internetowym i nie podawaj go na stronie, do której link przyszedł w wiadomości SMS lub e-mail. brzmi ostrzeżenie w aplikacji Banku Millennium.