Robisz BLIKA i widzisz to? Lepiej nie ignoruj

Bank Millennium zaczął wyświetlać użytkownikom ostrzeżenie przy niektórych transakcjach BLIK. Lepiej go nie ignorować.

DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:20
Robisz BLIKA i widzisz to? Lepiej nie ignoruj

Klienci Banku Millennium zauważyli, że ten zaczął wyświetlać ostrzeżenia przy niektórych transakcjach BLIK. Jest to w pełni zamierzone i ma poprawić bezpieczeństwo. Jednocześnie bank zapewnia, że nie korzysta przy tym rozwiązaniu z geolokalizacji telefonu - pisze cashless.pl.

Nie ignoruj tego ostrzeżenia z banku

Ostrzeżenie pojawia się w momencie, w którym bank uzna transakcję za nietypową lub podejrzaną. Dotyczy to zarówno przelewów bezgotówkowych, jak i wypłat z bankomatów za pomocą BLIKA. W tym drugim przypadku Bank Millennium zwraca uwagę między innymi na lokalizację urządzenia, z którego mają być pobrane pieniądze.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5C NFC
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5C NFC
0 zł
269 zł - najniższa cena
Kup teraz 269 zł
Klucz zabezpieczający HIRSCH SECURE uTrust FIDO2 NFC+ USB-C
Klucz zabezpieczający HIRSCH SECURE uTrust FIDO2 NFC+ USB-C
0 zł
149.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 149.99 zł
Klucz zabezpieczający HIRSCH SECURE uTrust FIDO2 NFC USB-A
Klucz zabezpieczający HIRSCH SECURE uTrust FIDO2 NFC USB-A
0 zł
129.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 129.99 zł
Advertisement

Nie daj się oszukać. Sprawdź, czy kwota się zgadza i czy to ten bankomat, z którego wypłatę potwierdzasz. Pamiętaj - nigdy nie przekazuj kodu BLIK komunikatorem internetowym i nie podawaj go na stronie, do której link przyszedł w wiadomości SMS lub e-mail.

brzmi ostrzeżenie w aplikacji Banku Millennium.

Bank zapewnia, że nie chodzi tutaj o rozbieżności między lokalizacją użytkownika, a bankomatu, ponieważ nie korzysta z geolokalizacji telefonu. Millennium bierze tutaj pod uwagę różne czynniki ryzyka, w tym między innymi profil transakcyjny klienta oraz analizę sesji w aplikacji mobilnej.

Źródła zdjęć: Tupungato / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Cashless.pl