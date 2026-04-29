Robisz BLIKA i widzisz to? Lepiej nie ignoruj
Bank Millennium zaczął wyświetlać użytkownikom ostrzeżenie przy niektórych transakcjach BLIK. Lepiej go nie ignorować.
Klienci Banku Millennium zauważyli, że ten zaczął wyświetlać ostrzeżenia przy niektórych transakcjach BLIK. Jest to w pełni zamierzone i ma poprawić bezpieczeństwo. Jednocześnie bank zapewnia, że nie korzysta przy tym rozwiązaniu z geolokalizacji telefonu - pisze cashless.pl.
Nie ignoruj tego ostrzeżenia z banku
Ostrzeżenie pojawia się w momencie, w którym bank uzna transakcję za nietypową lub podejrzaną. Dotyczy to zarówno przelewów bezgotówkowych, jak i wypłat z bankomatów za pomocą BLIKA. W tym drugim przypadku Bank Millennium zwraca uwagę między innymi na lokalizację urządzenia, z którego mają być pobrane pieniądze.
Nie daj się oszukać. Sprawdź, czy kwota się zgadza i czy to ten bankomat, z którego wypłatę potwierdzasz. Pamiętaj - nigdy nie przekazuj kodu BLIK komunikatorem internetowym i nie podawaj go na stronie, do której link przyszedł w wiadomości SMS lub e-mail.
Bank zapewnia, że nie chodzi tutaj o rozbieżności między lokalizacją użytkownika, a bankomatu, ponieważ nie korzysta z geolokalizacji telefonu. Millennium bierze tutaj pod uwagę różne czynniki ryzyka, w tym między innymi profil transakcyjny klienta oraz analizę sesji w aplikacji mobilnej.