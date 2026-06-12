Kosmiczne bogactwo stało się faktem. Elon Musk przebił niewyobrażalną barierę

Kosmiczny debiut na giełdzie

Wszystko za sprawą wejścia firmy SpaceX na amerykańską giełdę Nasdaq. Czwartkowy debiut wyceniono początkowo na 135 dolarów za akcję (495 zł). To wystarczyło, aby majątek Muska powiększył się o 188 miliardów dolarów w zaledwie kilka godzin. Piątkowy poranek przyniósł kolejne wzrosty. Akcje szybko wystrzeliły do poziomu 164 dolarów za sztukę (601 zł). W efekcie całkowita wartość rynkowa kosmicznego giganta osiągnęła astronomiczne 2 biliony dolarów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Szef Tesli i SpaceX kontroluje obecnie aż 4,8 miliarda akcji swojego kosmicznego przedsięwzięcia. Do tego dochodzi 350 milionów opcji na akcje. Daje to Muskowi potężny pakiet 38% udziałów w firmie. Ten kawałek tortu jest dziś wart ponad 766 miliardów dolarów. Gdy dodamy do tego udziały w Tesli o wartości 280 miliardów, rachunek staje się prosty. Łączny majątek Elona Muska z łatwością przebija granicę biliona dolarów.

Cena akcji SpaceX (12.06.2026, 20:56 polskiego czasu, źródło: CNBC)

Bogatszy niż całe państwa

Skala tego bogactwa jest wręcz trudna do wyobrażenia. Osobisty majątek Muska jest teraz większy niż roczne PKB takich państw jak Szwecja, Irlandia czy Tajwan. Co więcej, biznesmen jest obecnie wart więcej niż pięciu kolejnych najbogatszych ludzi na planecie razem wziętych. To sytuacja bez precedensu w nowożytnej ekonomii.

Jego droga na sam szczyt pokazuje ogromną potęgę nowoczesnych technologii. W 2012 roku Musk po raz pierwszy trafił na słynną listę miliarderów magazynu Forbes. Jego majątek wyceniano wtedy na skromne 2 miliardy dolarów. Niespełna dekadę później został najbogatszym człowiekiem świata po raz pierwszy. Eksperci finansowi przyznają wprost. Osiągnięcie statusu bilionera to kamień milowy, który jeszcze niedawno uznawano za absolutnie nierealny za naszego życia.

Deszcz pieniędzy dla pracowników