Satelity będą puszczały zajączki na ziemię wkurzając astronomów

Wyobraźcie sobie wieczór. Słońce zaszło, jest już szarówka. Nagle z nieba spływa na Was strumień jasnego światła. Wszyscy dookoła panikują, a kiedy i Wy już powoli żegnacie się z tym ziemskim padołem, a nawet zawartością jelit, czekając na to, aż kosmici Was wciągną na swój statek, to okazuje się, że to nie robota UFO, a żart waszego kolegi, który wydał fortunę na usługę firmy Reflect Orbital.

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Zajączki z kosmosu

Oczywiście to nie głupie żarty są celem działania firmy. W głównej mierze chodzi tu o oferowanie oświetlenia w sytuacji, kiedy dziennego światła już nie ma. Wszystko dzięki kosmicznym zwierciadłom, którym rzecz jasna bliżej do folii NRC, niż typowych luster. Te mają odbijać promienie Słońca z wysoką precyzją na powierzchnię Ziemi, aby zapewnić oświetlenie na placach budowy, lub pomagać w akcji poszukiwawczej.

Oczywiście takie puszczanie zajączków ma swoje ograniczenia i mówimy tu o działaniu góra kilka minut po zachodzie Słońca, a nie zapewnieniu całodobowego oświetlenia. Sam satelita jest przy tym na niskiej orbicie okołoziemskiej w takim miejscu, że będzie stale podążał za linią zmierzchu.

I tu rodzi się pytanie: czy płacenie fortuny za kilka dodatkowych minut oświetlenia ma sens? Oraz czy w razie akcji poszukiwawczej zdąży się dogadać z firmą, aby rozświetliła dany obszar swoim satelitą, nim będzie na to za późno? Oczywiście obecnie mówimy o testach jednego satelity. W domyśle do 2035 roku ma na niebie pojawić się 50 tysięcy takich obiektów.