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Dżentelmeni wracają i to z wielkim hukiem. Oto zwiastun i data premiery

To doskonała wiadomość dla fanów "Dżentelmenów". Netflix właśnie ogłosił wielki powrót lubianego serialu i opublikował w sieci zwiastun. Premiera została zapowiedziana na 3 września 2026.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:52
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Dżentelmeni wracają i to z wielkim hukiem. Oto zwiastun i data premiery
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"Dżentelmeni" wracają z 2. sezonem

Przypomnijmy, dla wszystkich, którzy z jakiegoś powodu nie są do końca w temacie. Pierwszy sezon serialu "Dżentelmeni" okazał się dużym sukcesem Netflixa. Po premierze w marcu 2024 roku, aż przez 10 tygodni utrzymywał się w globalnym zestawieniu najpopularniejszych anglojęzycznych produkcji serwisu. Jednak taki już jest los seriali, w których palce maczał słynny Guy Ritchie. Można powiedzieć, że produkcje z jego udziałem są "skazane na sukces". Dla wszystkich widzów to świetna wiadomość. 

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Jak się właśnie dowiedzieliśmy, lubiani bohaterowie Netflixa powrócą do nas już po wakacjach. Eddie Horniman (Teo James) oraz Susie Glass (Kaya Scodelario) znów połączą swoje siły i będą wspólnie pracować w zagranicznym imperium Bobby'ego. Będą jednak musieli zaryzykować bardzo wiele, aby zaspokoić własne ambicje. Tak mówi oficialny opis producenta serialu. 

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W drugim sezonie powrócą lubiane postacie, ale też nie zabraknie nowych członków obsady. Nowi aktorzy, którzy dołączą to, m.in: Hugh Bonneville, Benjamin Clementine, Benedetta Porcaroli i Michelle Morrone. 

Za serial ponownie odpowiada Guy Ritchie, który jest jednym ze scenarzystów i producentów wykonawczych, a także reżyserem części nowych odcinków. 

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Źródła tekstu: Netflix