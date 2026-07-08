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Już jest zwiastun nowego Avatara. 2,4 mln wyświetleń w ciągu kilku godzin

Hasło Avatar kojarzy się nie tylko z hitem, ale też z jedną z najlepiej zarabiających na siebie produkcji. Paramount właśnie pokazał zwiastun filmu "Avatar Aang: The Last Airbender". Premiera odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 14:12
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Już jest zwiastun nowego Avatara. 2,4 mln wyświetleń w ciągu kilku godzin
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"Avatar Aang: The Last Airbender" - premiera w lipcu 2026

Film miał trafić do kin, ale trafi od razu na platformę Paramount+. Studio zmieniło zdanie pod koniec roku. Dlatego też fani serii, mają powody do radości. Ten film animowany, powstawał naprawdę długie lata. Jego zapowiedź sięga bowiem 2022 roku. Nadszedł ten długo wyczekiwany moment - film zadebiutuje na platformie jeszcze w tym miesiącu, a dokładnie 25 lipca. Oznacza to, że produkcja została zapięta na ostatni guzik - wszak pracowano nad nią kilka ładnych lat. 

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W całym amerykańskim przemyśle animacji nie ma drugiego takiego filmu.

zapewnia Bryan Konietzko, jeden z twórców. 

Za reżyserię odpowiada weteranka serii, Lauren Montgomery. Film jest jakby początkiem nowej ery filmów o Avatarze. Produkcja przedstawia Aanga i resztę drużyny jako dorosłych, lata po wydarzeniach z oryginalnego serialu. 

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Na czym polega czar filmów o Avatarze?

Chyba na tym, że widzowie tęsknią za światem pełnym magów, z których każdy potrafi okiełznać jeden z czterech żywiołów. Avatar, reinkarnowany w każdym pokoleniu, jest kimś wyjątkowym już z założenia - posiada moc panowania nad nimi wszystkimi i utrzymania harmonii.

W najnowszym filmie Aang będzie miał nie lada zadanie - ocalić świat przed zagładą. Dorosły już bohater dowiaduje się o starożytnej potędze, która może mu w tym pomóc. Aang wraz z grupą zaprzyjaźnionych osób wyrusza na wyprawę, której celem jest zgłębienie tajemnic owej potęgi, a także uchronienie jej przed wpadnięciem w niepowołane ręce. 

Maszynka do lodów
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Źródła zdjęć: Paramount +
Źródła tekstu: Paramount +, Etertainment Weekly