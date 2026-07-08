Już jest zwiastun nowego Avatara. 2,4 mln wyświetleń w ciągu kilku godzin

"Avatar Aang: The Last Airbender" - premiera w lipcu 2026

Film miał trafić do kin, ale trafi od razu na platformę Paramount+. Studio zmieniło zdanie pod koniec roku. Dlatego też fani serii, mają powody do radości. Ten film animowany, powstawał naprawdę długie lata. Jego zapowiedź sięga bowiem 2022 roku. Nadszedł ten długo wyczekiwany moment - film zadebiutuje na platformie jeszcze w tym miesiącu, a dokładnie 25 lipca. Oznacza to, że produkcja została zapięta na ostatni guzik - wszak pracowano nad nią kilka ładnych lat.

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W całym amerykańskim przemyśle animacji nie ma drugiego takiego filmu. zapewnia Bryan Konietzko, jeden z twórców.

Za reżyserię odpowiada weteranka serii, Lauren Montgomery. Film jest jakby początkiem nowej ery filmów o Avatarze. Produkcja przedstawia Aanga i resztę drużyny jako dorosłych, lata po wydarzeniach z oryginalnego serialu.

Na czym polega czar filmów o Avatarze?

Chyba na tym, że widzowie tęsknią za światem pełnym magów, z których każdy potrafi okiełznać jeden z czterech żywiołów. Avatar, reinkarnowany w każdym pokoleniu, jest kimś wyjątkowym już z założenia - posiada moc panowania nad nimi wszystkimi i utrzymania harmonii.