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Media Expert oszalał. Było 3199 zł, a jest 999 zł

Porządne kino domowe to nie tylko ekran wysokiej klasy, ale także odpowiednie nagłośnienie, które często jest droższe od telewizora ze średniej półki. I to właśnie dlatego ta promocja tak mocno przykuwa uwagę. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:33
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Telepolis.pl
Media Expert oszalał. Było 3199 zł, a jest 999 zł
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2200 zł. Właśnie tyle mniej trzeba zapłacić w MediaExpert za kolumny głośnikowe Sony SA-RS5. Skąd taka promocja? Wygląda na to, że sklep wyprzedaje ostatnie sztuki. Owszem, nie jest to jedyne miejsce, w którym można kupić te kolumny za mniej, niż 3199 zł. Jednak wciąż to jedyny sklep, gdzie są one za mniej, niż 1000 zł.

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SONY SA-RS5 Obniżka o 2200 zł

Sony SA-RS5 do kina domowego z wyższej półki

Co do samych kolumn, to są one dedykowane do współpracy z soundbarami Sony. Każda z nich oferuje przetwornik o mocy znamionowej 90 W oraz pasmo przenoszenia 200 - 20000. Można więc liczyć na iście kinowe doświadczenia w swoim własnym salonie. A wszystko to za jedyne 999 zł

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SONY SA-RS5 Obniżka o 2200 zł

Oczywiście sama moc to nie wszystko. Dzięki skierowaniu źródła w górę dźwięk odbija się od sufitu, a sterowanie nim pozwala na osiągnięcie tak zwanych pozornych głośników. Tym samym słyszymy wszystko tak, jakbyśmy byli przez nie otoczeni. I chociaż głośnik ten jest naścienny, to nie musimy się martwić o kable, ponieważ ma wbudowany akumulator, który pozwala na do 10 godzin pracy na jednym ładowaniu. 

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Sony głośniki SONY SA-RS5
Źródła zdjęć: Sony, Lech Okoń / Telepolis