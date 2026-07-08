Media Expert oszalał. Było 3199 zł, a jest 999 zł
Porządne kino domowe to nie tylko ekran wysokiej klasy, ale także odpowiednie nagłośnienie, które często jest droższe od telewizora ze średniej półki. I to właśnie dlatego ta promocja tak mocno przykuwa uwagę.
2200 zł. Właśnie tyle mniej trzeba zapłacić w MediaExpert za kolumny głośnikowe Sony SA-RS5. Skąd taka promocja? Wygląda na to, że sklep wyprzedaje ostatnie sztuki. Owszem, nie jest to jedyne miejsce, w którym można kupić te kolumny za mniej, niż 3199 zł. Jednak wciąż to jedyny sklep, gdzie są one za mniej, niż 1000 zł.
Sony SA-RS5 do kina domowego z wyższej półki
Co do samych kolumn, to są one dedykowane do współpracy z soundbarami Sony. Każda z nich oferuje przetwornik o mocy znamionowej 90 W oraz pasmo przenoszenia 200 - 20000. Można więc liczyć na iście kinowe doświadczenia w swoim własnym salonie. A wszystko to za jedyne 999 zł.
Oczywiście sama moc to nie wszystko. Dzięki skierowaniu źródła w górę dźwięk odbija się od sufitu, a sterowanie nim pozwala na osiągnięcie tak zwanych pozornych głośników. Tym samym słyszymy wszystko tak, jakbyśmy byli przez nie otoczeni. I chociaż głośnik ten jest naścienny, to nie musimy się martwić o kable, ponieważ ma wbudowany akumulator, który pozwala na do 10 godzin pracy na jednym ładowaniu.