Media Expert oszalał. Było 3199 zł, a jest 999 zł

2200 zł. Właśnie tyle mniej trzeba zapłacić w MediaExpert za kolumny głośnikowe Sony SA-RS5. Skąd taka promocja? Wygląda na to, że sklep wyprzedaje ostatnie sztuki. Owszem, nie jest to jedyne miejsce, w którym można kupić te kolumny za mniej, niż 3199 zł. Jednak wciąż to jedyny sklep, gdzie są one za mniej, niż 1000 zł.

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Sony SA-RS5 do kina domowego z wyższej półki

Co do samych kolumn, to są one dedykowane do współpracy z soundbarami Sony. Każda z nich oferuje przetwornik o mocy znamionowej 90 W oraz pasmo przenoszenia 200 - 20000. Można więc liczyć na iście kinowe doświadczenia w swoim własnym salonie. A wszystko to za jedyne 999 zł.