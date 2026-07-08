Masz taki router? Każdy może się na niego zalogować

Badacze bezpieczeństwa odkryli w oprogramowaniu routerów Tenda ukryte konto techniczne, które działa jak backdoor i pozwala zalogować się do panelu administracyjnego z hasłem zaszytym na stałe w firmware – nawet jeśli właściciel zmienił swoje własne hasło.

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Niebezpieczne routery Tenda

W oprogramowaniu routerów Tenda znajduje się dodatkowe konto, które normalnie nie widać w interfejsie. Ma ono uprawnienia administratora. Aby się na nie dostać, wystarczy znać tajne hasło.

Działa to w ten sposób, że jeśli użytkownik spróbuje się zalogować, oprogramowanie układowe routera wykonuje standardowe uwierzytelnianie oparte na MD5. Jeśli to się nie powiedzie, pobiera alternatywne hasło z wartości konfiguracji 'sys.rzadmin.password' i porównuje je bezpośrednio z hasłem w tekście jawnym podanym przez zdalnego użytkownika.

Jeśli hasła się zgadzają, urządzenie przyznaje dostęp administratora (role=2) i tworzy ważną sesję, niezależnie od wpisanej nazwy użytkownika. Dzięki temu atakujący może zmienić ustawienia routera i np. zmienić DNS-y, przekierować ruch na fałszywe strony internetowe czy też otworzyć porty do dalszych ataków. Akceptowana jest każda nazwa użytkownika. Wystarczy wpisać tajne hasło.