Telewizja i VoD

Polsat Box Go dopieszcza kibiców. Lato będzie pełne emocji

Polsat Box Go zaprasza kibiców do przeżywania wakacyjnych emocji. Sportowy kalendarz niewypełniony jest po same brzegi.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:04
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Polsat Box Go dopieszcza kibiców. Lato będzie pełne emocji
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W Polsat Box Go będzie można obejrzeć finały Ligi Narodów siatkarek i decydujące mecze Biało-Czerwonych pod wodzą Nikoli Grbicia. O tytuł wielkoszlemowy powalczą czołowi tenisiści świata podczas Wimbledonu. Dopełnieniem tego intensywnego czasu będą motorsportowe klasyki – wyścigi Formuły 1, MotoGP i rajdy WRC. W samym środku tego sportowego maratonu uwagę kibiców przyciągnie UFC 329: McGregor vs Holloway 2 – hitowa gala w Las Vegas.

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W serwisie Polsat Box Go sportowe wydarzenia można oglądać w dowolnym miejscu, na wielu urządzeniach w pakiecie Premium Sport w cenie 55 zł/30 dni. Pakiet ten zapewnia dostęp do blisko 200 kanałów TV, w tym 24 sportowych, dodatkowe transmisje sportowe na żywo, filmy, seriale, rozrywkę i wiele innych.

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UFC Fight Night w Polsat Sport 

UFC 329 McGregor – Holloway 2 to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń świata MMA, rewanż po ponad dekadzie, w którym Conor McGregor wraca do oktagonu, by ponownie zmierzyć się z Maxem Hollowayem. Walka wieczoru gali w Las Vegas, zaplanowanej na 11 lipca zapowiada ogromne emocje i starcie dwóch legend sportu.

Polsat Box Go dopieszcza kibiców. Lato będzie pełne emocji

Siatkarskie emocje z udziałem Biało-czerwonych

Liga Narodów siatkarzy, transmitowana na antenach sportowych Polsatu, wkracza w decydującą fazę sezonu. Przed reprezentacją Polski trzeci, finałowy turniej interkontynentalny, który odbędzie się w USA i zdecyduje o układzie tabeli przed turniejem finałowym. Biało-czerwoni zmierzą się z wymagającymi rywalami, rozgrywając cztery spotkania: z Bułgarią (15 lipca), Brazylią (17 lipca), Francją (18 lipca) oraz gospodarzami – USA (19 lipca). 

Polsat Box Go dopieszcza kibiców. Lato będzie pełne emocji

Równolegle o końcowy triumf powalczą siatkarki w turnieju finałowym Ligi Narodów. Polki, prowadzone przez selekcjonera Stafano Lavariniego, prezentują bardzo dobrą formę i należą do grona zespołów liczących się w walce o najwyższe miejsca. Wcześniej jednak rozegrany zostanie trzeci turniej w Osace, który zadecyduje o tym, które drużyny wywalczą awans do finałów (8–12 lipca).

Motorsport 

Sezon Formuły 1, transmitowanej przez Eleven Sports, wchodzi w decydującą, letnią część rywalizacji. Po emocjonującym Grand Prix Wielkiej Brytanii na legendarnym torze Silverstone, zakończonym zwycięstwem Charlesa Leclerca, stawka przenosi się na kultowe i nieprzewidywalne Spa‑Francorchamps w Belgii (17–19 lipca), a następnie na techniczny Hungaroring na Węgrzech (24–26 lipca).

Polsat Box Go dopieszcza kibiców. Lato będzie pełne emocji

Letnia runda MotoGP (transmisje na Polsat Sport Premium 2) na technicznym torze Sachsenring to jeden z najbardziej wymagających wyścigów w sezonie, znany z ciasnych, lewych zakrętów i dużej intensywności rywalizacji. 

Grand Prix Niemiec (10-12 lipca) to także ostatni akcent przed krótką wakacyjną przerwą w kalendarzu. 

Rajd Estonii (16-19 lipca) to jeden z najbardziej dynamicznych rajdów w kalendarzu WRC (transmisje w Motowizji). Rajd Finlandii (30 lipca – 2 sierpnia) to ikoniczna runda WRC z ekstremalnie szybkimi trasami i spektakularnymi skokami. To jeden z największych klasyków sezonu, przyciągający tłumy kibiców i gwarantujący show na najwyższym poziomie.

Wimbledon 2026

Wimbledon w stacjach Polsat Sport wchodzi w decydującą fazę. Na kortach nie ma już polskich singlistów, jednak w decydujących meczach zobaczymy światowej klasy zawodników. Finał kobiet zaplanowano na 11 lipca, a finał mężczyzn na 12 lipca – oba spotkania rozpoczną się o godz. 17:00.

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Źródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, Polsat Box Go
Źródła tekstu: Polsat Box Go