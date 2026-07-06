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Pekao rozdaje grubą kasę. Można korzystać do końca wakacji

Bank Pekao chce ułatwić życie osobom prowadzącym firmę. Promocja, która zachęca klientów do otwarcia konta firmowego w banku, została przedłużona i można z niej korzystać do końca wakacji. Za konto można dostać 4200 zł, do tego bank obiecuje 4,5-procentową lokatę oszczędnościową.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:04
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Pekao rozdaje grubą kasę. Można korzystać do końca wakacji
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Pekao dba o klientów firmowych

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek posiadania konta bankowego. Bank Pekao zachęca, jak tylko umie, aby pozyskać nowych klientów. Ale trzeba przyznać, że obecna oferta jest naprawdę bardzo atrakcyjna. Promocja, o której mowa, gwarantuje do 4200 zł premii jedynie za codzienne aktywności. Lepiej być nie może. Przy czym, należy mieć na uwadze, że oferta dotyczy osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. 

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4200 zł od banku. Ale za co?

Na sam początek, klienci dostają 200 zł za zdalne otwarcie Konta Biznes z Żubrem i z kartą Mastercard. Za codzienną aktywność, klienci mogą zgarnąć do 2000 zł zwrotu za transakcje bezgotówkowe kartą albo telefonem lub zegarkiem za pośrednictwem portfeli cyfrowych (Google Pay, Garmin Pay, Apple Pay). Łączna kwota tych transakcji musi wynosić min. 500 zł miesięcznie.

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Do 800 zł bank daje klientom za zawarcie umowy o terminal płatniczy banku i przyjęcie płatności na tym terminalu. 600 zł można dostać za uruchomienie limitu kredytowego na min. 5000 zł. Jeśli jeszcze marzą nam się pieniądze od banku, to możemy zawrzeć umowę leasingu i wykonać z konta spłatę raty leasingowej na Pekao Leasing. Zostaniemy nagrodzeni za tą czynność kwotą 600 zł.  

Konto Oszczędnościowe Biznes

Jakby tego było mało, to bank oferuje jeszcze zysk z Kontem Oszczędnościowym Biznes - 4,5% w skali roku to oferta, obok której ciężko przejść obojętnie. Wszystkie szczegóły zawarte są na stronie internetowej banku. Promocja trwa do 31 sierpnia 2026 roku. 

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telepolis
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Źródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: pekao.com.pl