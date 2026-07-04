Obejrzenie tego hitowego serialu zajęłoby ponad 3 dni. Niezły maraton

"Przyjaciele" 10 sezonów na Netflixie

Serialu "Przyjaciele" właściwie nie trzeba nikomu przedstawiać. To serial, opowiadający perypetie szóstki znajomych, mieszkających na Manhattanie, w Nowym Jorku. Serial spotkał się z tak ciepłym przyjęciem widzów, że doczekał się w sumie aż 10 sezonów. Jak widać, wyzwania miłosne, zawodowe i codzienne problemy, to coś co jest nam bliskie i możemy oglądać bez końca.

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Ogromnym atutem serialu jest także jego obsada: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanca i David Schwimmer. Co ciekawe, akcja w dużej mierze toczy się w pomieszczeniach - mieszkaniach głównych bohaterów oraz w ich ulubionej kawiarni Central Perk. To jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych tytułów w historii całej telewizji.