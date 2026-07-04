Obejrzenie tego hitowego serialu zajęłoby ponad 3 dni. Niezły maraton
Netflix przygotował się na wakacje jak należy. Do oferty serwisu trafił ponownie serial "Przyjaciele", który można nazwać prawdziwym umilaczem czasu i sposobem na rozładowanie stresu. Komedia, której pierwsze sezony sięgają 1994 roku, wciąż bawi do łez. Chyba nie ma bardziej rozpoznawalnych bohaterów.
"Przyjaciele" 10 sezonów na Netflixie
Serialu "Przyjaciele" właściwie nie trzeba nikomu przedstawiać. To serial, opowiadający perypetie szóstki znajomych, mieszkających na Manhattanie, w Nowym Jorku. Serial spotkał się z tak ciepłym przyjęciem widzów, że doczekał się w sumie aż 10 sezonów. Jak widać, wyzwania miłosne, zawodowe i codzienne problemy, to coś co jest nam bliskie i możemy oglądać bez końca.
Ogromnym atutem serialu jest także jego obsada: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanca i David Schwimmer. Co ciekawe, akcja w dużej mierze toczy się w pomieszczeniach - mieszkaniach głównych bohaterów oraz w ich ulubionej kawiarni Central Perk. To jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych tytułów w historii całej telewizji.
Serial liczy sobie łącznie 236 odcinków, rozłożonych na 10 sezonów. Netflix właśnie udostępnił polskim widzom całość, co z pewnością uatrakcyjni wielu widzom długie letnie wieczory. To z pewnością serial, którego nie uda nam się obejrzeć na raz, ale można przyjemność rozłożyć sobie na raty. Obejrzenie wszystkich odcinków serialu "Przyjaciele" bez przerw, zajęłoby nam 86 i pół godziny, czyli ponad 3 i pół dnia. Z pewnością znajdą się ochotnicy na taki maraton.