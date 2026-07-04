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Obejrzenie tego hitowego serialu zajęłoby ponad 3 dni. Niezły maraton

Netflix przygotował się na wakacje jak należy. Do oferty serwisu trafił ponownie serial "Przyjaciele", który można nazwać prawdziwym umilaczem czasu i sposobem na rozładowanie stresu. Komedia, której pierwsze sezony sięgają 1994 roku, wciąż bawi do łez. Chyba nie ma bardziej rozpoznawalnych bohaterów. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:51
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Obejrzenie tego hitowego serialu zajęłoby ponad 3 dni. Niezły maraton
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"Przyjaciele" 10 sezonów na Netflixie

Serialu "Przyjaciele" właściwie nie trzeba nikomu przedstawiać. To serial, opowiadający perypetie szóstki znajomych, mieszkających na Manhattanie, w Nowym Jorku. Serial spotkał się z tak ciepłym przyjęciem widzów, że doczekał się w sumie aż 10 sezonów. Jak widać, wyzwania miłosne, zawodowe i codzienne problemy, to coś co jest nam bliskie i możemy oglądać bez końca. 

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Ogromnym atutem serialu jest także jego obsada: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanca i David Schwimmer. Co ciekawe, akcja w dużej mierze toczy się w pomieszczeniach - mieszkaniach głównych bohaterów oraz w ich ulubionej kawiarni Central Perk. To jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych tytułów w historii całej telewizji.

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Serial liczy sobie łącznie 236 odcinków, rozłożonych na 10 sezonów. Netflix właśnie udostępnił polskim widzom całość, co z pewnością uatrakcyjni wielu widzom długie letnie wieczory. To z pewnością serial, którego nie uda nam się obejrzeć na raz, ale można przyjemność rozłożyć sobie na raty. Obejrzenie wszystkich odcinków serialu "Przyjaciele" bez przerw, zajęłoby nam 86 i pół godziny, czyli ponad 3 i pół dnia. Z pewnością znajdą się ochotnicy na taki maraton. 

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Źródła zdjęć: Warner Bros
Źródła tekstu: Netflix