Szturm na Lidla. Klienci walczyli o jeden produkt
Okazuje się, że klienci potrafią zrobić naprawdę wiele, aby zdobyć upragniony produkt. Przekonało się o tym kilka Lidli we Francji. Wyważone drzwi oraz interwencja policji to tylko niektóre skutki szturmu na sklep. A poszło o jeden produkt.
Wszystko przez panujące upały
Francja zmaga się z falą upałów, a nadchodzące dni również nie będą należały do najłatwiejszych. Wiadomo nie od dziś, że kiedy nachodzą ekstremalne warunki pogodowe, klienci robią się nerwowi. Klienci Lidla do tego stopnia chcieli zdobyć klimatyzator, że nie wahali się ani przez chwilę, aby ruszyć na jeden ze sklepów i wyważyć 200-kilogramowe drzwi. O całym zdarzeniu rozpisuje się zagraniczna prasa.
Ten spektakularny szturm na jeden ze sklepów sieci Lidl miał miejsce w Nanterre, w którym kolejki ustawiały się na długo przed otwarciem. Do środka naraz wpadło ponad 100 osób i rozpoczęła się walka o klimatyzatory i wentylatory. Niestety, Lidl faktycznie miał na półkach niewiele tych sprzętów. Sklep w swoim asortymencie posiadał zaledwie 10 sztuk tych upragnionych produktów.
Walka o klimatyzatory w wielu Lidlach
Okazuje się, że nie był to jedyny Lidl, który doświadczył takich scen. Podobne zajścia miały miejsce w Saint-Germaine-en-Laye, gdzie dochodziło do tak napiętych sytuacji między klientami, że aż musiano wzywać policję.
Także w Paryżu, klienci Lidla skarżyli się na tak małą liczbę klimatyzatorów, w porównaniu do zapotrzebowania. W jednym ze sklepów o tego typu sprzęt walczyło ok. 400 klientów. Dochodziło do tego, że policja musiała rozpylać gaz łzawiący, aby uspokoić awanturujących się ludzi.