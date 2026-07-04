Apple znowu się potknęło. Przełomowe słuchawki trafiły do szuflady

Apple pracowało nad produktem, który mógł pozwolić firmie wejść na rynek urządzeń AI od zupełnie innej strony. Mowa o słuchawkach AirPods Pro wyposażonych w kamery. Nie chodzi jednak o robienie zdjęć czy nagrywanie wideo, lecz o dostarczanie Siri obrazu z otoczenia użytkownika.

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Problemem nie jest warstwa hardware, tylko software

Dzięki temu asystent Apple mógłby odpowiadać na pytania dotyczące pobliskich obiektów, lepiej rozumieć kontekst przypomnień czy prowadzić użytkownika krok po kroku w nieznanym miejscu. To byłby ważny element strategii Apple Intelligence, a przy okazji ciekawa alternatywa dla inteligentnych okularów, które oferuje już np. Meta.

Według wcześniejszych doniesień projekt był na zaawansowanym etapie. Bloomberg informował, że AirPods Pro AI przeszły do fazy walidacji projektu, czyli jednego z ostatnich kroków przed uruchomieniem produkcji. Konstrukcja miała przypominać AirPods Pro 3, ale z większymi ogonkami. Dla uspokojenia obaw o prywatność Apple miało też zastosować diodę informującą o przesyłaniu danych wizualnych do Siri.

Teraz jednak nad całym projektem pojawił się duży znak zapytania. Kosutami, znany kolekcjoner prototypowego sprzętu Apple i osoba mająca na koncie kilka trafnych przecieków, stwierdził krótko, że prace nad urządzeniem zostały zawieszone. Nie podał przy tym szczegółów.