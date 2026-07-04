Sprzęt

Apple znowu się potknęło. Przełomowe słuchawki trafiły do szuflady

Z roku na rok Gigant z Cupertino jest coraz mniej rewolucyjny. Kolejny raz też widać, że zespół Tima Cooka nie radzi sobie ze sztuczną inteligencją.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 08:47
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Apple znowu się potknęło. Przełomowe słuchawki trafiły do szuflady
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Apple pracowało nad produktem, który mógł pozwolić firmie wejść na rynek urządzeń AI od zupełnie innej strony. Mowa o słuchawkach AirPods Pro wyposażonych w kamery. Nie chodzi jednak o robienie zdjęć czy nagrywanie wideo, lecz o dostarczanie Siri obrazu z otoczenia użytkownika.

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Problemem nie jest warstwa hardware, tylko software

Dzięki temu asystent Apple mógłby odpowiadać na pytania dotyczące pobliskich obiektów, lepiej rozumieć kontekst przypomnień czy prowadzić użytkownika krok po kroku w nieznanym miejscu. To byłby ważny element strategii Apple Intelligence, a przy okazji ciekawa alternatywa dla inteligentnych okularów, które oferuje już np. Meta.

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Według wcześniejszych doniesień projekt był na zaawansowanym etapie. Bloomberg informował, że AirPods Pro AI przeszły do fazy walidacji projektu, czyli jednego z ostatnich kroków przed uruchomieniem produkcji. Konstrukcja miała przypominać AirPods Pro 3, ale z większymi ogonkami. Dla uspokojenia obaw o prywatność Apple miało też zastosować diodę informującą o przesyłaniu danych wizualnych do Siri.

Teraz jednak nad całym projektem pojawił się duży znak zapytania. Kosutami, znany kolekcjoner prototypowego sprzętu Apple i osoba mająca na koncie kilka trafnych przecieków, stwierdził krótko, że prace nad urządzeniem zostały zawieszone. Nie podał przy tym szczegółów.

Problemem ponownie może być AI, bo same słuchawki podobno nie są tu największą przeszkodą. Dużo ważniejsze jest to, czy nowa Siri i funkcje Visual Intelligence są na tyle dobre, by uzasadnić sprzęt z kamerami noszony przy twarzy użytkownika. Jeżeli przeciek się potwierdzi, Apple straci okazję, by pokazać własną, praktyczną wizję urządzeń AI.

Słuchawki Apple AirPods Pro 3
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telepolis
#Apple AI słuchawki sztuczna inteligencja AirPods Pro Apple Intelligence słuchawki AI
Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Kotsutami@X, Wccftech, oprac. własne