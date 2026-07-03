Polska odsłona telewizji MAGA w Polsat Box, Netii i Polsat Box Go

Kanał Newsmax to kolejna nowa stacja newsowa wprowadzona do Polsat Box, Netii i Polsat Box Go w ostatnim czasie.

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Nowy kanał będzie dostępny dla wszystkich abonentów Polsat Box oraz Netii. W Polsat Box znajdzie się na pozycji 922 w ofercie TV satelitarnej, IPTV oraz TV internetowej z dekoderem.

Użytkownicy Netii znajdą go w swoich dekoderach na pozycji 196. Stacja trafił także do Polsat Box Go – do pakietów Premium (180 kanałów TV) oraz Premium Sport (ok. 200 kanałów TV).

Czym jest Newsmax Polska?

Newsmax Polska to nowy kanał informacyjno-publicystyczny, który zadebiutował w 2026 roku jako polska odsłona globalnej marki Newsmax. Stacja działa na podstawie umowy franczyzowej z amerykańskim Newsmax Media – nadawcą znanym w USA z jednoznacznie konserwatywnego profilu i silnego wsparcia dla Donalda Trumpa. Przez krytyków stacja Newsmax wręcz nazywana jest tubą propagandową skrajnej amerykańskiej prawicy, co więcej jest obciążona procesami sądowymi dotyczącymi dezinformacji.