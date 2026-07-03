Polska odsłona telewizji MAGA w Polsat Box, Netii i Polsat Box Go
Od soboty 4 lipca do Polsat Box, Netii i Polsat Box Go dołączy kanał Newsmax Polska. To nasza lokalna odmiana amerykańskiej stacji, mocno kojarzonej z Donaldem Trumpem i ruchem MAGA.
Kanał Newsmax to kolejna nowa stacja newsowa wprowadzona do Polsat Box, Netii i Polsat Box Go w ostatnim czasie.
Nowy kanał będzie dostępny dla wszystkich abonentów Polsat Box oraz Netii. W Polsat Box znajdzie się na pozycji 922 w ofercie TV satelitarnej, IPTV oraz TV internetowej z dekoderem.
Użytkownicy Netii znajdą go w swoich dekoderach na pozycji 196. Stacja trafił także do Polsat Box Go – do pakietów Premium (180 kanałów TV) oraz Premium Sport (ok. 200 kanałów TV).
Czym jest Newsmax Polska?
Newsmax Polska to nowy kanał informacyjno-publicystyczny, który zadebiutował w 2026 roku jako polska odsłona globalnej marki Newsmax. Stacja działa na podstawie umowy franczyzowej z amerykańskim Newsmax Media – nadawcą znanym w USA z jednoznacznie konserwatywnego profilu i silnego wsparcia dla Donalda Trumpa. Przez krytyków stacja Newsmax wręcz nazywana jest tubą propagandową skrajnej amerykańskiej prawicy, co więcej jest obciążona procesami sądowymi dotyczącymi dezinformacji.
Pomimo że amerykańscy właściciele otwarcie odwołują się do linii reprezentowanej przez MAGA, polscy twórcy deklarują, że kanał ma mieć charakter centroprawicowy i skupiać się na tradycyjnych wartościach bez wyraźnej identyfikacji politycznej. Na czele redakcji stanął Wojciech Surmacz, były prezes Polskiej Agencji Prasowej w latach 2018–2023. Projekt realizuje spółka Newsmax Gateway Poland, a stacja nadaje na mocy holenderskiej koncesji. Jej celem jest osiągnięcie 1-2 proc. udziału w rynku komercyjnym do 2030 roku, konkurując m.in. z Telewizją Republika czy wPolsce24.