Tidal podnosi ceny. To cios w portfel, ale i pstryczek w nos dla Spotify

Wyższe ceny także w Polsce

Wiadomość o wyższych opłatach trafiła już do abonentów drogą mailową. Nowy cennik zacznie ich obowiązywać od 3 sierpnia 2026 roku. W Stanach Zjednoczonych i Europie zachodniej podwyżka wynosi 18,2 procent. Oznacza to skok z 10,99 na 12,99 dolarów lub euro miesięcznie. Tym samym serwis zrównał się cenowo ze swoim największym rywalem, czyli Spotify.

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Co istotne, nowi użytkownicy już zapłacą więcej. A zmiany, niestety, nie ominęły również naszego kraju. Nowe ceny wyglądają tak:

plan Individual - 26,99 zł miesięcznie (było 21,99 zł),

(było 21,99 zł), plan Family - 45,99 zł miesięcznie (było 34,99 zł),

(było 34,99 zł), plan Student - 14,49 zł miesięcznie (było 10,99 zł).

Pieniądze dla twórców, a nie dla sztucznej inteligencji

Tidal stanowczo broni swojej decyzji w komunikacji z klientami. Przedstawiciele firmy podkreślają, że jest to pierwsza taka podwyżka od niemal trzech lat. Zgromadzone w ten sposób dodatkowe pieniądze mają w większości trafić bezpośrednio do twórców muzyki. Platforma od samego początku promuje się jako miejsce przyjazne artystom. Oferuje co prawda mniejszą bibliotekę niż giganci rynku, ale chwali się znacznie lepszymi stawkami dla niezależnych muzyków.

Co bardzo istotne w obecnych realiach, wyższe przychody mają wspierać prawdziwych ludzi, a nie generatory treści. Tidal wprowadził niedawno nową, rygorystyczną politykę dotyczącą sztucznej inteligencji. Serwis całkowicie przestał wypłacać tantiemy za utwory stworzone w stu procentach przez AI. Takie piosenki otrzymują też specjalne, widoczne dla użytkownika oznaczenia. Dodatkowo platforma natychmiast usuwa z bazy muzykę, która bezprawnie wykorzystuje głos lub wizerunek prawdziwych artystów.

Otwarta wojna ze Spotify

Tak twarde stanowisko mocno kontrastuje z najnowszymi działaniami konkurencji. Spotify już w styczniu 2026 roku podniosło amerykańskie ceny do identycznego poziomu. Zasadnicza różnica polega jednak na podejściu do nowoczesnych technologii. Szef szwedzkiego giganta otwarcie zachęca do słuchania muzyki tworzonej przez AI. Apeluje on do użytkowników, aby zaakceptowali takie utwory i przestali nazywać je bezwartościową "papką".