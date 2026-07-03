Motorola wchodzi w eSIM. Na start daje 1 GB na cały świat

Przybywa dostawców pakietów roamingowych i usług eSIM, a teraz dołączyła do nich Motorola, prezentując nową aplikację dla Androida – Global Connect.

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Apka zadebiutowała w sklepie Google Play i jest już dostępna w pięciu krajach Ameryki Łacińskiej: Brazylii, Meksyku, Argentynie, Peru oraz Chile. Co jednak ważne, jeszcze w 2026 roku ma trafić na wybrane rynki w Europie, jest więc prawdopodobne, że będzie także dostępna w Polsce. Aplikacja Global Connect ma być także fabrycznie instalowana na milionach smartfonów marki Motorola obsługujących standard eSIM.

Dzięki eSIM użytkownicy nie będą musieli wymieniać tradycyjnych kart ani instalować nowych profili cyfrowych przy każdej zmianie granic. Jedna, stale aktywna karta eSIM Global Connect automatycznie dostosowuje się do sieci w różnych państwach, gwarantując płynne przejście między systemami operatorów i brak ukrytych opłat.

Na start Motorola daje 1 GB gratis

Na start Motorola przygotowała dla użytkowników niespodziankę w postaci darmowego pakietu 1 GB danych, który można wykorzystać w ponad 160 krajach na całym świecie. Według wyliczeń producenta taka paczka pozwala na godzinę oglądania wideo lub ponad 10 godzin przeglądania stron internetowych.

Po wyczerpaniu darmowego limitu podróżni mogą błyskawicznie dokupić dodatkowe pakiety bezpośrednio w aplikacji. Cały proces sprowadza się do wyboru celu podróży, wskazania wielkości transferu i sfinalizowania płatności, po czym plan jest natychmiast aktywowany.