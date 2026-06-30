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Nowy dokument w mObywatelu. Od stycznia tylko w cyfrowej wersji

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o udostępnieniu w aplikacji mObywatel nowego, cyfrowego dokumentu.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:48
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Nowy dokument w mObywatelu. Od stycznia tylko w cyfrowej wersji
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mDyplom w mObywatelu

Od dzisiaj polskie uczenie mogą już wydawać cyfrowe dyplomy, które będą traktowane na równi z ich papierowymi odpowiednikami. Co więcej, już niedługo to właśnie cyfrowa forma stanie się domyślnym sposobem wydawania dyplomów.

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– Dyplom to dokument, który otwiera drzwi – do pracy, do dalszej edukacji, do potwierdzenia swoich kompetencji. Dziś rozpoczynamy proces wprowadzania dyplomów do mObywatela – bezpiecznych i łatwych do pokazania w każdej sytuacji. To także realna korzyść dla pracodawców, którzy zyskują proste narzędzie do weryfikacji autentyczności dyplomu.

mówi Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji. 

Cyfrowy dyplom nie jest po prostu skanem papierowej wersji. To pełnoprawny dokument, który został zabezpieczony podpisem i pieczęcią elektroniczną. Dostęp do niego będzie dostępny za pomocą aplikacji mObywatel, a także na stronie dyplomy.nauka.gov.pl.

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W razie potrzeby absolwenci będą mogli je pobrać w formacie PDF, włącznie z suplementem i odpisem, jeśli zostały wydane przez uczelnię. Z kolei uczelnie i pracodawcy zyskają wygodne i bezpieczne narzędzie do wydawania i weryfikacji dokumentów.

Co więcej, od 1 stycznia 2027 roku cyfrowe dyplomy staną się domyślną formą wydawania dokumentów ukończenia studiów. Aby dodać cyfrowy dyplom w mObywatelu, trzeba mieć mDowód.

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telepolis
ministerstwo cyfryzacji mObywatel mDyplom
Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji