Nowy dokument w mObywatelu. Od stycznia tylko w cyfrowej wersji

mDyplom w mObywatelu

Od dzisiaj polskie uczenie mogą już wydawać cyfrowe dyplomy, które będą traktowane na równi z ich papierowymi odpowiednikami. Co więcej, już niedługo to właśnie cyfrowa forma stanie się domyślnym sposobem wydawania dyplomów.

Dalsza część tekstu pod wideo

– Dyplom to dokument, który otwiera drzwi – do pracy, do dalszej edukacji, do potwierdzenia swoich kompetencji. Dziś rozpoczynamy proces wprowadzania dyplomów do mObywatela – bezpiecznych i łatwych do pokazania w każdej sytuacji. To także realna korzyść dla pracodawców, którzy zyskują proste narzędzie do weryfikacji autentyczności dyplomu. mówi Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji.

Cyfrowy dyplom nie jest po prostu skanem papierowej wersji. To pełnoprawny dokument, który został zabezpieczony podpisem i pieczęcią elektroniczną. Dostęp do niego będzie dostępny za pomocą aplikacji mObywatel, a także na stronie dyplomy.nauka.gov.pl.

W razie potrzeby absolwenci będą mogli je pobrać w formacie PDF, włącznie z suplementem i odpisem, jeśli zostały wydane przez uczelnię. Z kolei uczelnie i pracodawcy zyskają wygodne i bezpieczne narzędzie do wydawania i weryfikacji dokumentów.