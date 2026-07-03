Tyle kosztuje nowe paliwo Orlenu. Tanio nie jest

Paliwo HVO100 powstaje m.in. z olejów roślinnych, w tym zużytych olejów spożywczych. Pod względem parametrów przypomina konwencjonalnego diesla i może być stosowane w większości nowoczesnych silników wysokoprężnych. Dotyczy to pojazdów osobowych oraz ciężarowych.

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Tyle kosztuje litr HVO100 z oferty Orlenu

Niektórych z Was zainteresowała cena paliwa, o którym pisałem kilka dni temu. Zwróciliśmy się z tym pytaniem do biura prasowego Orlenu. Okazuje się, że za litr HVO100 trzeba zapłacić w Bratysławie niemal 2,5 euro (z VAT). Po przeliczeniu na naszą walutę daje to niemal 11 zł. Tanio nie jest. Tak koszt uzasadniają przedstawiciele koncernu paliwowego:

Cena HVO w porównaniu do oleju napędowego jest wyższa, co wynika przede wszystkim z kosztów produkcji związanych z wykorzystaniem odnawialnych surowców oraz zaawansowanych technologii rafineryjnych, a także z mniejszej skali rynku w porównaniu z tradycyjnymi paliwami.

Testy prowadzone na kilku rynkach. Produkcja paliwa rośnie

Koncern produkuje HVO100 w swoim zakładzie w Pardubicach w Czechach. Z naszego tekstu mogliście się dowiedzieć, że w Płocku uruchomiono niedawno instalację do uwodornienia olejów roślinnych (HVO) o wydajności ok. 300 tys. ton rocznie.

Opisywane paliwo najpierw wprowadzono na rynek niemiecki. Sprzedaż wystartowała tam w październiku 2024 roku i obecnie jest ono dostępne u naszego zachodniego sąsiada w 6 lokalizacjach. Niedługo później produkt pojawił się w Czechach (obecnie dostępny na 15 stacjach w tym kraju). W kolejnym roku udostępniono go klientom w Austrii (3 stacje). Co z Polską?

Kiedy HVO100 pojawi się w Polsce?