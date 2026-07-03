Motoryzacja

Tyle kosztuje nowe paliwo Orlenu. Tanio nie jest

Orlen wprowadził na kolejny rynek paliwo HVO100, czyli produkt wytwarzany z surowców odnawialnych. Tym razem z oferty mogą skorzystać kierowcy tankujący na Słowacji, konkretnie w Bratysławie. Jaka jest cena alternatywy dla diesla?

Maciej Sikorski
MACIEJ SIKORSKI 08:37
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Tyle kosztuje nowe paliwo Orlenu. Tanio nie jest
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Paliwo HVO100 powstaje m.in. z olejów roślinnych, w tym zużytych olejów spożywczych. Pod względem parametrów przypomina konwencjonalnego diesla i może być stosowane w większości nowoczesnych silników wysokoprężnych. Dotyczy to pojazdów osobowych oraz ciężarowych. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Tyle kosztuje litr HVO100 z oferty Orlenu

Niektórych z Was zainteresowała cena paliwa, o którym pisałem kilka dni temu. Zwróciliśmy się z tym pytaniem do biura prasowego Orlenu. Okazuje się, że za litr HVO100 trzeba zapłacić w Bratysławie niemal 2,5 euro (z VAT). Po przeliczeniu na naszą walutę daje to niemal 11 zł. Tanio nie jest. Tak koszt uzasadniają przedstawiciele koncernu paliwowego:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Forma do pieczenia KLAUSBERG KB-7496 (31 cm)
Forma do pieczenia KLAUSBERG KB-7496 (31 cm)
0 zł
19.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 19.99 zł
Robot zdalnie sterowany XTREM BOTS Sam Bot buduj-steruj XT3803252
Robot zdalnie sterowany XTREM BOTS Sam Bot buduj-steruj XT3803252
0 zł
139.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 139.99 zł
Zegarek ZEPPELIN LZ120 Bodensee 8166-4 Srebrny
Zegarek ZEPPELIN LZ120 Bodensee 8166-4 Srebrny
0 zł
1580 zł - najniższa cena
Kup teraz 1580 zł
Advertisement

Cena HVO w porównaniu do oleju napędowego jest wyższa, co wynika przede wszystkim z kosztów produkcji związanych z wykorzystaniem odnawialnych surowców oraz zaawansowanych technologii rafineryjnych, a także z mniejszej skali rynku w porównaniu z tradycyjnymi paliwami.

Testy prowadzone na kilku rynkach. Produkcja paliwa rośnie

Koncern produkuje HVO100 w swoim zakładzie w Pardubicach w Czechach. Z naszego tekstu mogliście się dowiedzieć, że w Płocku uruchomiono niedawno instalację do uwodornienia olejów roślinnych (HVO) o wydajności ok. 300 tys. ton rocznie.

Opisywane paliwo najpierw wprowadzono na rynek niemiecki. Sprzedaż wystartowała tam w październiku 2024 roku i obecnie jest ono dostępne u naszego zachodniego sąsiada w 6 lokalizacjach. Niedługo później produkt pojawił się w Czechach (obecnie dostępny na 15 stacjach w tym kraju). W kolejnym roku udostępniono go klientom w Austrii (3 stacje). Co z Polską?

Kiedy HVO100 pojawi się w Polsce?

W przypadku naszego rynku sprawa nie jest przesądzona. Biuro prasowe spółki przekonuje, że zainteresowanie paliwami alternatywnymi rośnie, więc są one uwzględnianie w planach rozwojowych. Prowadzone są ponoć prace związane z wdrożeniem niezbędnej infrastruktury umożliwiającej sprzedaż paliwa. Pilotażowe uruchomienie jest analizowane. Ale konkretów w tym zakresie brak. 

Image
telepolis
biopaliwo Paliwo ze śmieci Grupa Orlen
Źródła zdjęć: vivooo / Shutterstock.com