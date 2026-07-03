Tyle kosztuje nowe paliwo Orlenu. Tanio nie jest
Orlen wprowadził na kolejny rynek paliwo HVO100, czyli produkt wytwarzany z surowców odnawialnych. Tym razem z oferty mogą skorzystać kierowcy tankujący na Słowacji, konkretnie w Bratysławie. Jaka jest cena alternatywy dla diesla?
Paliwo HVO100 powstaje m.in. z olejów roślinnych, w tym zużytych olejów spożywczych. Pod względem parametrów przypomina konwencjonalnego diesla i może być stosowane w większości nowoczesnych silników wysokoprężnych. Dotyczy to pojazdów osobowych oraz ciężarowych.
Tyle kosztuje litr HVO100 z oferty Orlenu
Niektórych z Was zainteresowała cena paliwa, o którym pisałem kilka dni temu. Zwróciliśmy się z tym pytaniem do biura prasowego Orlenu. Okazuje się, że za litr HVO100 trzeba zapłacić w Bratysławie niemal 2,5 euro (z VAT). Po przeliczeniu na naszą walutę daje to niemal 11 zł. Tanio nie jest. Tak koszt uzasadniają przedstawiciele koncernu paliwowego:
Cena HVO w porównaniu do oleju napędowego jest wyższa, co wynika przede wszystkim z kosztów produkcji związanych z wykorzystaniem odnawialnych surowców oraz zaawansowanych technologii rafineryjnych, a także z mniejszej skali rynku w porównaniu z tradycyjnymi paliwami.
Testy prowadzone na kilku rynkach. Produkcja paliwa rośnie
Koncern produkuje HVO100 w swoim zakładzie w Pardubicach w Czechach. Z naszego tekstu mogliście się dowiedzieć, że w Płocku uruchomiono niedawno instalację do uwodornienia olejów roślinnych (HVO) o wydajności ok. 300 tys. ton rocznie.
Opisywane paliwo najpierw wprowadzono na rynek niemiecki. Sprzedaż wystartowała tam w październiku 2024 roku i obecnie jest ono dostępne u naszego zachodniego sąsiada w 6 lokalizacjach. Niedługo później produkt pojawił się w Czechach (obecnie dostępny na 15 stacjach w tym kraju). W kolejnym roku udostępniono go klientom w Austrii (3 stacje). Co z Polską?
Kiedy HVO100 pojawi się w Polsce?
W przypadku naszego rynku sprawa nie jest przesądzona. Biuro prasowe spółki przekonuje, że zainteresowanie paliwami alternatywnymi rośnie, więc są one uwzględnianie w planach rozwojowych. Prowadzone są ponoć prace związane z wdrożeniem niezbędnej infrastruktury umożliwiającej sprzedaż paliwa. Pilotażowe uruchomienie jest analizowane. Ale konkretów w tym zakresie brak.