Kawał solidnego fantasy. Do premiery zostały już tylko 2 tygodnie

"Odyseja" premiera 17 lipca

Emocji i dyskusji, związanego z tą premierą nie brakuje. Kontrowersje wzbudza obsady, warstwa językowa filmu, ale przede wszystkim wszyscy się zastanawiają "na ile będzie to wierna adaptacja oryginalnego dzieła?". Tymczasem, nowy zwiastun jeszcze dolewa oliwy do ognia i pokazuje nowych aktorów, których do tej pory nie pokazywano w zwiastunach tej produkcji.

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Krótkie przypomnienie, co do obsady. Największą gwiazdą widowiska jest Matt Damon w roli Odyseusza - to nie ulega wątpliwości. Partnerują mu: Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Tom Holland i Zendaya. W najnowszym trailerze, tym razem, możemy zobaczyć także, nie eksponowanych do tej pory: Elliot Page i Lupitę Nyong'o.

"Odyseja" jest niczym innym, jak adaptacją słynnego eposu Homera. To opowieść o wydarzeniach, które rozgrywają się po zakończeniu wojny trojańskiej. Jeden z bohaterów wojennych, król Itaki - Odyseusz - rozpoczyna podróż powrotną do swojego domu. I tak, oto zaczyna się jego 10-letnia tułaczka, pełna rozmaitych przygód i niebezpiecznych zwrotów akcji. Tymczasem, w Itace, na Odyseusza czeka wierna żona oraz syn. I z każdym dniem, ich nadzieje na powrót męża i ojca maleją.