Sprzęt

Apple ma ambitny plan. Chodzi o składanego iPhone'a Ultra

Apple mocno wierzy w nadchodzącego, składanego iPhone'a Ultra. Firma z Cupertino zwiększyła zamówienia.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:24
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Apple ma ambitny plan. Chodzi o składanego iPhone'a Ultra
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Według najnowszych doniesień Apple miał zwiększyć zamówienia na podzespoły do iPhone'a Ultra i to aż około 30 proc. Firma z Cupertino mocno wierzy w swój pierwszy składany model.

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Apple iPhone Ultra

Serwis Nikkei Asia donosi, że Apple poprosił podwykonawców o zwiększenie liczby zamówień na podzespoły do iPhone'a Ultra. Początkowo firma z Cupertino zamierzała do końca roku wyprodukować około 7-8 mln egzemplarzy składanego iPhone'a, ale teraz nadgryzione jabłko liczy na sprzedaż rzędu nawet 10 mln.

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Do tego Apple chce wyprodukować aż 70 mln iPhone'ów 18 Pro oraz 18 Pro Max. W sumie ma się to przełożyć na sprzedaż 80 mln nowych urządzeń do końca 2026 roku. Jeśli udałoby się osiągnąć taki wynik, to w ciągu 12 miesięcy na całym świecie użytkownicy kupiliby aż 240 mln telefonów z ogryzkiem w logo.

Cena iPhone'a Ultra wciąż nie jest znana, ale wiadomo, że będzie to bardzo drogi telefon. Eksperci z IDC przewidują cenę 2500 dolarów za podstawowy model i nawet 3000 dolarów za wersje z pojemniejszymi pamięciami. Apple zaprezentuje nowe urządzenia na początku września.

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telepolis
#Apple iPhone Ultra iphone 18 pro iPhone 18 Pro Max
Źródła zdjęć: własne
Źródła tekstu: Nikkei Asia, 9to5Mac, IDC