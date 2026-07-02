Apple ma ambitny plan. Chodzi o składanego iPhone'a Ultra

Według najnowszych doniesień Apple miał zwiększyć zamówienia na podzespoły do iPhone'a Ultra i to aż około 30 proc. Firma z Cupertino mocno wierzy w swój pierwszy składany model.

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Apple iPhone Ultra

Serwis Nikkei Asia donosi, że Apple poprosił podwykonawców o zwiększenie liczby zamówień na podzespoły do iPhone'a Ultra. Początkowo firma z Cupertino zamierzała do końca roku wyprodukować około 7-8 mln egzemplarzy składanego iPhone'a, ale teraz nadgryzione jabłko liczy na sprzedaż rzędu nawet 10 mln.

Do tego Apple chce wyprodukować aż 70 mln iPhone'ów 18 Pro oraz 18 Pro Max. W sumie ma się to przełożyć na sprzedaż 80 mln nowych urządzeń do końca 2026 roku. Jeśli udałoby się osiągnąć taki wynik, to w ciągu 12 miesięcy na całym świecie użytkownicy kupiliby aż 240 mln telefonów z ogryzkiem w logo.