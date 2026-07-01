Darmowa telewizja w aplikacji. Bonus od operatora dla tych klientów

W nowej odsłonie ofert dostępu do internetu Netii klienci otrzymują bez dodatkowych opłat na cały okres umowy pakiet TV XS z 35 kanałami.

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Lista kanałów pakietu XS w kolejności alfabetycznej:

dlaciebie.tv, INULTRA 4K, Kanał Zero, Love Nature 4K, Lubelska.tv HD, Museum TV 4K, MyZen TV 4K, Polonia 1, Polsat HD, Tele 5 HD, Telewizja Kłodzka, Telewizja TVT, Telewizja WP HD, Travelxp 4K, TV4 HD, TV Okazje HD, TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3 Białystok, TVP3 Bydgoszcz, TVP3 Gdańsk, TVP3 Gorzów Wielkopolski, TVP3 Katowice, TVP3 Kielce, TVP3 Kraków, TVP3 Lublin, TVP3 Łódź, TVP3 Olsztyn, TVP3 Opole, TVP3 Poznań, TVP3 Rzeszów, TVP3 Szczecin, TVP3 Warszawa HD, TVP3 Wrocław, TVRegionalna.pl.

Dodatkowo abonenci posiadający pakiet telewizyjny XS mogą dokupić w Netia GO elastyczne, miesięczne pakiety subskrypcyjne Netia Premium i Netia Premium Sport.

Netia Premium (20 zł/30 dni) to pakiet VOD dla całej rodziny z dostępem do katalogu setek polskich i zagranicznych filmów, produkcji dla dzieci, kinowych hitów, klasyki filmowej, seriali i programów rozrywkowych.

Natomiast Netia Premium Sport (35 zł/30 dni) to pakiet stworzony dla kibiców, łączący najważniejsze sportowe kanały komercyjne. Polsat Sport Premium (m.in. transmisje Ligi Europy UEFA oraz Ligi Konferencji UEFA, a także wybrane turnieje tenisowe). Eleven Sports (transmisje m.in. wyścigów Formuły 1, Formuły 2, Formuły 3, ligi włoskiej, francuskiej, portugalskiej, wybrane mecze ligi hiszpańskiej oraz rozgrywki Pucharu Niemiec) oraz Motowizja (relacje na żywo z rund Rajdowych Mistrzostw Świata - WRC, Rajdowych Mistrzostw Europy – ERC oraz wyścigów NASCAR Cup Series).