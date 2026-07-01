ING Bank Śląski ogłosił nowość. Chodzi o przelewy w aplikacji
ING Bank Śląski właśnie poinformował klientów, że wprowadza nowe zasady dla przelewów wrażliwych w aplikacji Moje ING. Oto, co warto wiedzieć na ten temat.
ING Bank Śląski - zmiany odnośnie przelewów
Zmiany dotyczą przelewów walutowych oraz ekspresowych, które są w grupie przelewów wrażliwych. Nowe rozwiązania, które właśnie wprowadził ten duży bank, mają jeden główny cel - zwiększyć bezpieczeństwo klientów. Nastąpiła taka konieczność, bowiem statystyki są bezlitosne. To właśnie przelewy wrażliwe są najczęściej wykorzystywane przez oszustów.
ING nowa funkcja. Jak działa?
Zmiana polega na tym, że od teraz przelewy wrażliwe nie będą aktywne domyślnie. O tym, kiedy chcesz z nich skorzystać, będziesz musiał zdecydować samodzielnie - włączyć lub wyłączyć w Moim ING.
Przelew na życzenie i ochrona dodatkowa
W momencie, kiedy zdecydujesz, że chcesz skorzystać z przelewu walutowego lub ekspresowego, bank obejmie cię dodatkową ochroną przez 2 godziny. Podczas tego okresu ochronnego, ING uruchomi dodatkowe zabezpieczenia, takie jak: rozszerzona autoryzacja. Całkiem prawdopodobne, że w niektórych przypadkach, bank zwyczajnie odmówi zrealizowania przelewu. Trzeba się na to przygotować.
Funkcja, którą można uruchomić w aplikacji jednym kliknięciem
Nowa funkcja nie tylko podnosi poziom bezpieczeństwa, ale także daje klientom banku większą kontrolę nad zabezpieczeniami. W każdej chwili mogą oni sprawdzić status przelewów wrażliwych, a także włączyć i wyłączyć ich dostępność. Co najważniejsze, wszystkie te czynności można wykonać z poziomu aplikacji.