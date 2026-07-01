Płatności bezgotówkowe

ING Bank Śląski ogłosił nowość. Chodzi o przelewy w aplikacji

ING Bank Śląski właśnie poinformował klientów, że wprowadza nowe zasady dla przelewów wrażliwych w aplikacji Moje ING. Oto, co warto wiedzieć na ten temat.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:15
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
ING Bank Śląski ogłosił nowość. Chodzi o przelewy w aplikacji
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

ING Bank Śląski - zmiany odnośnie przelewów

Zmiany dotyczą przelewów walutowych oraz ekspresowych, które są w grupie przelewów wrażliwych. Nowe rozwiązania, które właśnie wprowadził ten duży bank, mają jeden główny cel - zwiększyć bezpieczeństwo klientów. Nastąpiła taka konieczność, bowiem statystyki są bezlitosne. To właśnie przelewy wrażliwe są najczęściej wykorzystywane przez oszustów. 

Dalsza część tekstu pod wideo

ING nowa funkcja. Jak działa?

Zmiana polega na tym, że od teraz przelewy wrażliwe nie będą aktywne domyślnie. O tym, kiedy chcesz z nich skorzystać, będziesz musiał zdecydować samodzielnie - włączyć lub wyłączyć w Moim ING. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Edge 60 5G 12/256GB 6.67" 120Hz Zielony
Smartfon MOTOROLA Edge 60 5G 12/256GB 6.67" 120Hz Zielony
0 zł
1299 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299 zł
Smartfon MOTOROLA Signature 5G 16/512GB 6.8" 165Hz Czarny
Smartfon MOTOROLA Signature 5G 16/512GB 6.8" 165Hz Czarny
0 zł
3999 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999 zł
Smartfon MOTOROLA Moto G57 Power 5G 12/256GB 6.72" 120Hz Niebieski
Smartfon MOTOROLA Moto G57 Power 5G 12/256GB 6.72" 120Hz Niebieski
0 zł
1399 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399 zł
Advertisement

Przelew na życzenie i ochrona dodatkowa

W momencie, kiedy zdecydujesz, że chcesz skorzystać z przelewu walutowego lub ekspresowego, bank obejmie cię dodatkową ochroną przez 2 godziny. Podczas tego okresu ochronnego, ING uruchomi dodatkowe zabezpieczenia, takie jak: rozszerzona autoryzacja. Całkiem prawdopodobne, że w niektórych przypadkach, bank zwyczajnie odmówi zrealizowania przelewu. Trzeba się na to przygotować. 

Funkcja, którą można uruchomić w aplikacji jednym kliknięciem

Nowa funkcja nie tylko podnosi poziom bezpieczeństwa, ale także daje klientom banku większą kontrolę nad zabezpieczeniami. W każdej chwili mogą oni sprawdzić status przelewów wrażliwych, a także włączyć i wyłączyć ich dostępność. Co najważniejsze, wszystkie te czynności można wykonać z poziomu aplikacji. 

Grand Theft Auto VI
Image
telepolis
banki przelewy natychmiastowe ING Bank Śląski komunikat ING Bank Polski ING Bank Śląski aplikacja
Źródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: ING Bank Śląski