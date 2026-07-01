ING Bank Śląski ogłosił nowość. Chodzi o przelewy w aplikacji

ING Bank Śląski - zmiany odnośnie przelewów

Zmiany dotyczą przelewów walutowych oraz ekspresowych, które są w grupie przelewów wrażliwych. Nowe rozwiązania, które właśnie wprowadził ten duży bank, mają jeden główny cel - zwiększyć bezpieczeństwo klientów. Nastąpiła taka konieczność, bowiem statystyki są bezlitosne. To właśnie przelewy wrażliwe są najczęściej wykorzystywane przez oszustów.

Dalsza część tekstu pod wideo

ING nowa funkcja. Jak działa?

Zmiana polega na tym, że od teraz przelewy wrażliwe nie będą aktywne domyślnie. O tym, kiedy chcesz z nich skorzystać, będziesz musiał zdecydować samodzielnie - włączyć lub wyłączyć w Moim ING.

Przelew na życzenie i ochrona dodatkowa

W momencie, kiedy zdecydujesz, że chcesz skorzystać z przelewu walutowego lub ekspresowego, bank obejmie cię dodatkową ochroną przez 2 godziny. Podczas tego okresu ochronnego, ING uruchomi dodatkowe zabezpieczenia, takie jak: rozszerzona autoryzacja. Całkiem prawdopodobne, że w niektórych przypadkach, bank zwyczajnie odmówi zrealizowania przelewu. Trzeba się na to przygotować.

Funkcja, którą można uruchomić w aplikacji jednym kliknięciem