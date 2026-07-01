Samsung szykuje nowy hit. Galaxy Ring 2 zapowiada się na dużą zmianę

Samsung potwierdza prace nad Galaxy Ring 2

Pierwszy Galaxy Ring zadebiutował w 2024 roku i szybko stał się jednym z najciekawszych inteligentnych pierścieni na rynku. Problem w tym, że od tamtej premiery minęły już dwa lata. W tym czasie konkurencja nie próżnowała. Oura zdążyła wprowadzić już piątą generację swojego pierścienia, a inni producenci również mocno poprawili swoje urządzenia.

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Teraz Samsung oficjalnie potwierdził, że Galaxy Ring 2 jest w przygotowaniu. Informację przekazał szef działu Digital Health firmy, dr Hon Pak. Jak ujawnił, inżynierowie skupiają się przede wszystkim na poprawie jakości czujników oraz wydłużeniu czasu pracy na baterii.

Dłuższa praca i możliwe wsparcie dla iPhone'ów

Obecny Galaxy Ring działa około sześciu do siedmiu dni na jednym ładowaniu. To dobry wynik, ale dziś nie należy już do najlepszych. Oura Ring 5 oferuje do dziewięciu dni pracy, a Ringconn Gen 2 Air nawet do dziesięciu dni. Nic więc dziwnego, że Samsung chce poprawić właśnie ten element.

Jeszcze ciekawiej brzmi kwestia kompatybilności z systemem iOS. Aktualny Galaxy Ring działa wyłącznie z Androidem, a pełnię swoich możliwości pokazuje dopiero po połączeniu ze smartfonem Samsung Galaxy.

Zapytany o obsługę iPhone'ów w kolejnej generacji, dr Hon Pak nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi. Stwierdził jedynie z uśmiechem, że nie może jeszcze nic powiedzieć, ale użytkownicy powinni być zadowoleni z nadchodzących premier. To wystarczyło, aby pojawiły się spekulacje o otwarciu platformy także na urządzenia firmy Apple.

Premiera dopiero w 2027 roku?

Wszystko wskazuje na to, że Galaxy Ring 2 nie pojawi się podczas najbliższego wydarzenia Galaxy Unpacked. Debiutu należy spodziewać się raczej w 2027 roku, dlatego Samsung ma jeszcze sporo czasu na dopracowanie urządzenia.

Wśród oczekiwanych nowości wymienia się także smuklejszą konstrukcję. To ważne, bo najnowszy Oura Ring 5 został wyraźnie odchudzony, a Samsung nie będzie chciał odstawać od konkurencji pod względem wygody noszenia. Poniżej porównanie najnowszego pierścienia firmy Oura (rozmiar 10) oraz obrączki Samsunga (rozmiar 11).

Oura Ring 5 vs Samsung Galaxy Ring

Oura Ring 5 vs Samsung Galaxy Ring