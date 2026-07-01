Samsung szykuje nowy hit. Galaxy Ring 2 zapowiada się na dużą zmianę
Samsung oficjalnie potwierdził prace nad nową generacją inteligentnego pierścienia. Galaxy Ring 2 ma zaoferować lepsze czujniki, dłuższy czas pracy i być może coś, na co czekali także użytkownicy iPhone'ów.
Samsung potwierdza prace nad Galaxy Ring 2
Pierwszy Galaxy Ring zadebiutował w 2024 roku i szybko stał się jednym z najciekawszych inteligentnych pierścieni na rynku. Problem w tym, że od tamtej premiery minęły już dwa lata. W tym czasie konkurencja nie próżnowała. Oura zdążyła wprowadzić już piątą generację swojego pierścienia, a inni producenci również mocno poprawili swoje urządzenia.
Teraz Samsung oficjalnie potwierdził, że Galaxy Ring 2 jest w przygotowaniu. Informację przekazał szef działu Digital Health firmy, dr Hon Pak. Jak ujawnił, inżynierowie skupiają się przede wszystkim na poprawie jakości czujników oraz wydłużeniu czasu pracy na baterii.
Dłuższa praca i możliwe wsparcie dla iPhone'ów
Obecny Galaxy Ring działa około sześciu do siedmiu dni na jednym ładowaniu. To dobry wynik, ale dziś nie należy już do najlepszych. Oura Ring 5 oferuje do dziewięciu dni pracy, a Ringconn Gen 2 Air nawet do dziesięciu dni. Nic więc dziwnego, że Samsung chce poprawić właśnie ten element.
Jeszcze ciekawiej brzmi kwestia kompatybilności z systemem iOS. Aktualny Galaxy Ring działa wyłącznie z Androidem, a pełnię swoich możliwości pokazuje dopiero po połączeniu ze smartfonem Samsung Galaxy.
Zapytany o obsługę iPhone'ów w kolejnej generacji, dr Hon Pak nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi. Stwierdził jedynie z uśmiechem, że nie może jeszcze nic powiedzieć, ale użytkownicy powinni być zadowoleni z nadchodzących premier. To wystarczyło, aby pojawiły się spekulacje o otwarciu platformy także na urządzenia firmy Apple.
Premiera dopiero w 2027 roku?
Wszystko wskazuje na to, że Galaxy Ring 2 nie pojawi się podczas najbliższego wydarzenia Galaxy Unpacked. Debiutu należy spodziewać się raczej w 2027 roku, dlatego Samsung ma jeszcze sporo czasu na dopracowanie urządzenia.
Wśród oczekiwanych nowości wymienia się także smuklejszą konstrukcję. To ważne, bo najnowszy Oura Ring 5 został wyraźnie odchudzony, a Samsung nie będzie chciał odstawać od konkurencji pod względem wygody noszenia. Poniżej porównanie najnowszego pierścienia firmy Oura (rozmiar 10) oraz obrączki Samsunga (rozmiar 11).
Na liście życzeń użytkowników znajdują się również powiadomienia wibracyjne, które mogłyby służyć jako cichy budzik lub ostrzegać o wykryciu niepokojących parametrów zdrowotnych. Firma od dłuższego czasu pracuje też nad nieinwazyjnym pomiarem poziomu glukozy we krwi. To jedna z najbardziej wyczekiwanych technologii na rynku urządzeń ubieralnych. Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak, że zadebiutuje ona najpierw w przyszłych zegarkach Galaxy Watch, a dopiero później trafi do inteligentnego pierścienia.