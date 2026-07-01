Nowy lider rankingu najbogatszych Polaków. Ten człowiek to zagadka

Magazyn Wprost opublikował niedawno ranking najbogatszych Polaków. W czubie zestawienia znajdziemy kilku starych wyjadaczy, a wśród nich Michała Sołowowa, Jerzego Staraka, Zygmunta Solorza czy Zbigniewa Juroszka. Ale są też nowe nazwiska, czego najlepszym przykładem Piotr Dąbkowski i Mati Staniszewski, czyli współtwórcy ElevenLabs. Tym ostatnim przypisano po 6 mld zł majątku. Tymczasem Łukasza Noska wyceniono na 24 mld zł.

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Łukasz Nosek, czyli Amerykanin rodem z Tarnowa

Łukasz Nosek przyszedł na świat w Tarnowie w 1975 roku. W Polsce wiele czasu nie spędził, jego rodzice wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych już w 1977 roku. To za oceanem przyszły miliarder zdobył wykształcenie i poznał ludzi, z którymi potem budował biznesy. Łukaszem przestał być, karierę robił już jako Luke.

Luke Nosek poznaje Elona Muska i inwestuje w SpaceX

Jednym z najważniejszych etapów w jego życiu było zapewne współtworzenie firmy PayPal. Nie tylko dorobił się na tym poważnych pieniędzy, ale też poznał ekipę, z którą potem utrzymywał kontakty. W tym gronie był Elon Musk. Luke Nosek był jednym z pierwszych inwestorów, którzy uwierzyli w potencjał SpaceX. I to udziały w tym podmiocie zapewniły mu pozycję lidera polskiego rankingu.

Debiut giełdowy SpaceX był jednym z ważniejszych wydarzeń biznesowych w ostatnich kwartałach, może nawet latach. Z różnych powodów, m.in. dlatego, że nie przebiegał wedle wcześniej przyjętych standardów. Oszołomił skalą, z Elona Muska zrobił pierwszego w historii bilionera, a Noskowi pozwolił awansować na liście najbogatszych Polaków. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, że notowania SpaceX ulegają wahaniom (co na giełdzie jest standardem) i majątek polskiego Amerykanina nie będzie każdego dnia prezentował się tak samo.

Skryty miliarder z apetytem na więcej