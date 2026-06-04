Elon Musk szokuje świat. Po tym ruchu będzie bilionerem

Elon Musk kolejny raz zmienia reguły gry. Tym razem uwidoczniło się to w przygotowaniach do tzw. IPO, czyli pierwszej oferty publicznej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z jego planem, miliarder za jakiś czas pewnie stanie się bilionerem. Nie, to nie pomyłka. Jego majątek będzie równy PKB Polski.

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SpaceX, czyli kosmiczny biznes i astronomiczna wycena

Debiut giełdowy SpaceX od dłuższego czasu rozpala wyobraźnię analityków i inwestorów. Kosmiczna może być nie tylko działalność firmy, ale też jej wycena. Obecnie mowa jest o 1,75 bln dolarów. To nie jest pomyłka, mowa o 1750 mld dolarów. W ramach oferty firma może pozyskać z rynku 75 mld dolarów. Środki te mają być przeznaczone na dalszy rozwój biznesu.

Nietypowy w tej historii jest m.in. sposób, w jaki ustalana jest cena akcji w planowanym debiucie. Zazwyczaj wygląda to tak, że wyznacza się przedział cenowy i to popyt decyduje o tym, czy cena zbliża się do górnego lub dolnego poziomu. Tym razem cena jest sztywno ustalona i wynosi 135 dolarów. Elon i spółka nie oglądają się na funkcjonujące od lat mechanizmy – wprowadzają własne.

Debiut, jakiego świat jeszcze nie widział

Nie brakuje opinii, że wspomniana wycena nijak ma się do wyników SpaceX. W ubiegłym roku przychody firmy wyniosły około 18,7 mld dolarów, zanotowano też stratę na poziomie niemal 5 mld dolarów. Ta ostatnia wynikała m.in. z ciągłych inwestycji w rozwój biznesu. Czy firma o takim potencjale może być wyceniana tak wysoko?

Właśnie potencjał ma stanowić odpowiedź. Bo SpaceX to podmiot, który trudno porównać z innymi firmami. Takiego debiutu giełda jeszcze nie widziała. To nie tylko biznes kosmiczny, ale też np. komunikacyjny. W korporację niedawno włączono też firmę xAI zajmującą się rozwojem tzw. sztucznej inteligencji. Nijak ma się to np. do debiutu giełdowego Saudi Aramco, czyli paliwowego giganta z Bliskiego Wschodu. Kilka lat temu to jego IPO rozpalało wyobraźnię inwestorów.