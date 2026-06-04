Elon Musk szokuje świat. Po tym ruchu będzie bilionerem
Jedni nazwą to szaleństwem, drudzy wielkim momentem współczesnej historii, jeszcze inni doskonałą szansą na pomnożenie majątku. Przed nami giełdowy debiut SpaceX, wydarzenie przyciągające uwagę całego świata. Nie tylko tego finansowego.
Elon Musk kolejny raz zmienia reguły gry. Tym razem uwidoczniło się to w przygotowaniach do tzw. IPO, czyli pierwszej oferty publicznej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z jego planem, miliarder za jakiś czas pewnie stanie się bilionerem. Nie, to nie pomyłka. Jego majątek będzie równy PKB Polski.
SpaceX, czyli kosmiczny biznes i astronomiczna wycena
Debiut giełdowy SpaceX od dłuższego czasu rozpala wyobraźnię analityków i inwestorów. Kosmiczna może być nie tylko działalność firmy, ale też jej wycena. Obecnie mowa jest o 1,75 bln dolarów. To nie jest pomyłka, mowa o 1750 mld dolarów. W ramach oferty firma może pozyskać z rynku 75 mld dolarów. Środki te mają być przeznaczone na dalszy rozwój biznesu.
Nietypowy w tej historii jest m.in. sposób, w jaki ustalana jest cena akcji w planowanym debiucie. Zazwyczaj wygląda to tak, że wyznacza się przedział cenowy i to popyt decyduje o tym, czy cena zbliża się do górnego lub dolnego poziomu. Tym razem cena jest sztywno ustalona i wynosi 135 dolarów. Elon i spółka nie oglądają się na funkcjonujące od lat mechanizmy – wprowadzają własne.
Debiut, jakiego świat jeszcze nie widział
Nie brakuje opinii, że wspomniana wycena nijak ma się do wyników SpaceX. W ubiegłym roku przychody firmy wyniosły około 18,7 mld dolarów, zanotowano też stratę na poziomie niemal 5 mld dolarów. Ta ostatnia wynikała m.in. z ciągłych inwestycji w rozwój biznesu. Czy firma o takim potencjale może być wyceniana tak wysoko?
Właśnie potencjał ma stanowić odpowiedź. Bo SpaceX to podmiot, który trudno porównać z innymi firmami. Takiego debiutu giełda jeszcze nie widziała. To nie tylko biznes kosmiczny, ale też np. komunikacyjny. W korporację niedawno włączono też firmę xAI zajmującą się rozwojem tzw. sztucznej inteligencji. Nijak ma się to np. do debiutu giełdowego Saudi Aramco, czyli paliwowego giganta z Bliskiego Wschodu. Kilka lat temu to jego IPO rozpalało wyobraźnię inwestorów.
Firma SpaceX powinna pojawić się na giełdzie 12 czerwca, jej akcje otrzymały symbol SPCX. Wiele wskazuje na to, że rzesze ludzi na całym świecie będą tego dnia obserwować wydarzenia w USA nie tylko ze względu na Mundial…