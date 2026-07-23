Wiadomości

Orange bierze się za polską piłkę. Ekstraklasa z nową technologią

Fani piłki nożnej i nowoczesnych technologii mają powody do zadowolenia, bo nadchodzi prawdziwa rewolucja w sędziowaniu piłkarskiej Ekstraklasy. Od tego sezonu sędziowie zyskają wsparcie nowego systemu VAR, który bazuje na zaawansowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej Orange Polska. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:01
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Orange bierze się za polską piłkę. Ekstraklasa z nową technologią
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Projekt powstał z myślą o Polskim Związku Piłki Nożnej przy współpracy z technologicznymi gigantami – firmami Hawk-Eye, Sony-Nevion i Riedel. Dostarczają one rozwiązania z najwyższej półki, spełniające rygorystyczne standardy FIFA oraz IFAB.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sędziowie PKO Bank Polski Ekstraklasy zyskają od nowego sezonu potężne narzędzie, które powinno usprawnić im prace, co przełoży się na prawidłową ocenę sytuacji na boisku.  

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor IFFALCON 75U85 75" QD-Mini LED 4K 144Hz VRR Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor IFFALCON 75U85 75" QD-Mini LED 4K 144Hz VRR Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
3399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3399.99 zł
Telewizor HISENSE 43A6Q 43" LED 4K VIDAA Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor HISENSE 43A6Q 43" LED 4K VIDAA Dolby Vision HDMI 2.1
-250.99 zł
1299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1049 zł
Telewizor METZ 43MQF7500Z 43" QLED 4K UHD Google TV Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor METZ 43MQF7500Z 43" QLED 4K UHD Google TV Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
1299 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299 zł
Advertisement

VAR, czyli Video Assistant Referee to system wspomagający sędziów w analizie największych boiskowych kontrowersji, takich jak gole, rzuty karne, czerwone kartki czy błędy w identyfikacji zawodników. Dotychczas VAR był obsługiwany przez wozy stojące pod stadionami, na których rozgrywano mecze. To powodowało wyższe koszty, a sędziowie byli bardziej zmęczeni weekendowymi wyjazdami.

Teraz stary model odchodzi w przeszłość na rzecz nowoczesnego, centralnego systemu VOR, czyli Video Operation Room. Wszystkie spotkania PKO Bank Polski Ekstraklasy będą obsługiwane z jednego, naszpikowanego technologią centrum operacyjnego w siedzibie PZPN w Warszawie, do którego podłączono aż 18 obiektów sportowych.

Sercem całego przedsięwzięcia jest nowoczesne Data Center w Łazach pod Warszawą, wykorzystujące podwójne łącza o potężnej przepustowości 2 x 10 Gb/s. Dzięki temu rozwiązaniu opóźnienia przesyłu obrazu są wręcz niezauważalne i sięgają zaledwie 50 ms od kamery na boisku do monitora sędziego.

Orange podkreśla, że to pierwsza taka realizacja w Polsce i jedno z najbardziej pionierskich rozwiązań w całej Europie. Centrum z łatwością obsłuży nawet 5 meczów jednocześnie, co nie tylko wygeneruje spore oszczędności dla klubów, ale przede wszystkim wyraźnie podniesie jakość sędziowania w kraju.

Image
telepolis
ekstraklasa orange piłka nożna pzpn PKO Bank Polski Ekstraklasa VAR Video Operation Room sędziwie
Źródła zdjęć: Orange
Źródła tekstu: Orange